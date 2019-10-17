Gündem Trumpın yazdığı mektuba yanıt Barış Pınarı Harekatı ile verildi
POLİTİKA

ABD Başkanı Trump'ın mektubuna Erdoğan'ın yanıtı Barış Pınarı Harekatı oldu

Trump'ın yazdığı mektuba yanıt Barış Pınarı Harekatı ile verildi

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektubun bir kopyası Amerikan basınında yayınlandı. Diplomatik nezakete uymayan üslubu nedeniyle gerçekliği soru işareti olan mektubu Beyaz Saray'a yakın tüm gazeteciler doğruladı. Oldukça saygısız bir dile sahip mektubun yayınlama tarihi ise 9 Ekim. Bilindiği üzere Türkiye, ABD'nin büyük tepki gösterdiği Barış Pınarı Harekatı'nı 9 Ekim tarihinde başlattı. Bu durum, 'Trump'ın nezaketsiz mektubuna yanıtı Türkiye sahada verdi' görüşünü gündeme taşıdı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepki gösteren ülkelerden biri olan ABD'nın tehditleri, diplomatik dillerine de yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yazıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği iddia ediklen bir mektup Amerikan medyasına 'sızdırıldı.'

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara ziyaretinden saatler önce ortaya çıkan mektupta yer alan ifadeler ve kullanılan üslup tepkilere neden oldu.

Erdoğan'dan ekonomik yaptırım tehditlerine cevap: Azdan az gider, çoktan çok gider
OYNAT 00:52
Erdoğan'dan ekonomik yaptırım tehditlerine cevap: Azdan az gider, çoktan çok gider
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik yaptırım tehditlerine 'Azdan az gider, çoktan çok gider' sözleriyle tepki gösterdi.
  • Trump'ın her zaman ki gibi Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle tehdit ettiği mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörist Mazlum ile görüşmesini tavsiye ediyor, Rahip Brunson dönemini hatırlatıyor ve 'Sizinle iyi bir anlaşma yapabiliriz' cümlelerine yer veriyor.

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektup.

Türkiye cevabı Barış Pınarı ile mi verdi?

Trump'ın mektubunda bir diğer dikkati çeken detay ise tarih oldu. Belgeye göre mektup 9 Ekim 2019 tarihinde yazılmış.

Bilindiği üzere Türkiye, aynı tarihte Barış Kalkanı Operasyonu'nu başlattı ve ABD'nin TIR'lar dolusu silah ve mühimmat verdiği, milyarlarca dolar para harcadığı ve bizzat eğitip donattığı YPG-PYD'li teröristleri sınırın 30 km kadar güneyine adeta eze eze göndermişti.

Harekatın ardından en büyük tepki ABD'den gelmiş, senatörler arasında çok sayıda isim Başkan Trump'a 'Teröristleri koruma' çağrısında bulunmuştu.

Yine aynı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Trump ile telefonda görüştüklerini anlatmış, Trump'ın tekliflerine karşı Türkiye'nin teklifleri olduğunu ve güvenli bölge konusundaki kararlılığı bir kez daha ilettiğini açıklamıştı.

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasının bir kısmında

Görüşmenin gerçekleşmesi kesin değil

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bilindiği üzere Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Her iki ismin önce muhataplarıyla görüşmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeyle ilgili olarak kendisine yönetilen soruya "Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor." yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya: Bu devran elbet dönecek
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya: Bu devran elbet dönecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında tüm dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ey Batı, Ey Arap Ligi, Ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler! Bu devran elbet dönecek' ifadelerini kullandı.
Yargı paketi kabul edildi

Yargı paketi kabul edildi

Yargı Reformu Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Mektubun yanıtısahada verildi!

Mektubun yanıtı
sahada verildi!

Erdoğan, ​Trump'ın mektubuna 'Operasyon' talimatıyla yanıt verdi.
Mücadele hem sahadahem sosyal medyada!

Mücadele hem sahada
hem sosyal medyada!

​Harekatı anbean aktaran hesaplar yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Putin ile görüşmek için Rusya'ya gidecek.
653'e yükseldi

653'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Harekat hız<br>kesmeden devam edecek

Harekat hız
kesmeden devam edecek

Sözcü ​Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklamalar yaptı.

Benim sorunum değil

Benim sorunum değil

ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı'na ilişkin açıklama yaptı.
Terör örgütünün İHA'sı düşürüldü

Terör örgütünün İHA'sı düşürüldü

Grad füze rampası ele geçirildi, çatışmalar devam ediyor.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Depremden<br>ders aldık

Depremden
ders aldık

Binasına güvenmeyen 32 bin kişi Alo 181'i aradı.
Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

​Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması.
Uber için<br>karar verildi

Uber için
karar verildi

Haksız rekabet için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Trump'ın yazdığı mektuba yanıt Barış Pınarı Harekatı ile verildi
Gündem

Trump'ın yazdığı mektuba yanıt Barış Pınarı Harekatı ile verildi

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektubun bir kopyası Amerikan basınında yayınlandı. Diplomatik nezakete uymayan üslubu nedeniyle gerçekliği soru işareti olan mektubu Beyaz Saray'a yakın tüm gazeteciler doğruladı. Oldukça saygısız bir dile sahip mektubun yayınlama tarihi ise 9 Ekim. Bilindiği üzere Türkiye, ABD'nin büyük tepki gösterdiği Barış Pınarı Harekatı'nı 9 Ekim tarihinde başlattı. Bu durum, 'Trump'ın nezaketsiz mektubuna yanıtı Türkiye sahada verdi' görüşünü gündeme taşıdı.
Yargı paketi kabul edildi
Gündem

Yargı paketi kabul edildi

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak. Ayrıca haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilebilecek. İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek.

Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda, kamu davasının açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilecek.

Atama Kararları Resmi Gazete’de
Gündem

Atama Kararları Resmi Gazete’de

Dışişleri Bakanlığı ve Türk İhracat Kredi Bankası’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’ne İlhan Kemal Tuğ getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.