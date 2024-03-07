Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'den seslendi: Zübük siyasetçileri sırtınızda taşımayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de partisinin mitinginde halka hitap etti.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Mersin, daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Mayıs ayı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranı ile verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Katılıma bakıyorum. Bugün Mersin, ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Mersin, bir başkasın bugün.





Mersin bu işi bitirdi. Bundan sonra kısaca özetleyeceğim yatırımların da göstereceği gibi biz 21 yıldır Mersin'e sadece hizmet ve eser getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersin'li kardeşlerimizin hep yanında olduk.





"Bunlarda vizyon, program yok"

Kardeşlerim bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok. Hayalleri kendi çıkarları ile sınırlı. Eskiler otu çek, köküne bak derler. Bunlar bu... Bunların milletvekilleri ne ki, Mersin'deki adayları o olsun. Kendi aralarında DEM'lenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Mersin'in beklentilerine cevap verecek niyet sahibi bile değiller. Kendi kendileri ile uğraşan muhalefet sadece benim ülkemde var.





Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, DEM müptelalarının devrini kapatalım.





"Şehrin yıllarını çaldılar"

Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız vaatlerle işe gelenleri hatırlayın. Hangisi verdiği sözü yerine getirdi. Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Bakanlıkların yaptıkları yatırımlar dışında, Mersin'e tek bir çivi çakmadan oy isteyenlere gerekli cevabı vermek gerekmez mi? Geriye düşen Mersin'in hesabını sormayacak mısınız?





"210 milyar TL kamu yardımı yapıldı"

210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Şehrimize 2. Devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi’ni kurduk. 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4925 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 2251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde depreme dayanıksız 3 75 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirdik. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 573 kilometreye çıkardık. Mersin, Adana, Osmaniye, Antep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Tarımda çiftçilerimize 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. 5 OSB, 2 endüstri bölgesi ve 1 tasarım merkezi kurduk. 263 bin olan aktif sigortalı sayısı 553 bine çıktı.





Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Bunlar İstanbul’da, Ankara’da Mersin’de götürdüler. Her yerde götürdüler. Gelin 31 Mart akşamı güzel bir ders verelim.





Türkiye tökezlerse milletimiz tökezler. Ama biz inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok farklı bir yere gelecek.







