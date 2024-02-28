Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 1997’de siyasi tarihe kara leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesini sıradan bir olaymış gibi geçiştiren Günaydın, "28 Şubat gündemi var ona değineceğiz ama çok daha önemli bir konu var onunla başlamak isterim." diyerek "Bugün Deniz Gezmiş'in 74'üncü doğum yıl dönümü. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Yolu yolumuzdur, ışıklar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.