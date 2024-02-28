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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için harekete geçildi. Konu, nisan ayının başındaki MGK toplantısında ele alınacak.

16:27 - 28/02/2024 Çarşamba
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Arşiv
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.


Nisan ayında yapılacak MGK'da ele alınacak


Çalışmaların ardından konunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.


Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.


Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.


Son olarak Eylül 2019'da güncellenmişti


Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.


Toplantı sonrası yapılan açıklamada, konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.




#Milli Güvenlik
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kırmızı Kitap
1 saat önce
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