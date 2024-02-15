Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aranın ardından ilk kez Mısır’a gitti. Onur konuğu olarak katıldığı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Dünya Hükümetler Zirvesi’nin ardından dün Mısır’a geçen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı havalimanında karşılayan Mısır lideri Sisi, ziyaret sonrası havalimanında uğurladı.





İLK GÜNDEM GAZZE

Ardından Erdoğan için İttihadiye Sarayı'nda resmi olarak karşılama töreni düzenlendi. Sonrasında iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiri imzalamasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı ortak tavır sergilediklerini ortaya koydu. Erdoğan şunları söyledi: “Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında yer aldı.”





ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKES VE YARDIMLAR

“Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze’ye sevki önceliğimizdir. Ülkemizden bu güne kadar uçak ve gemilerle 34 bin ton üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini burada özellikle ifade etmek istiyorum.”





SÜRGÜN GİRİŞİMLERİ YOK HÜKMÜNDE

“İnsani yardımlarımızın yanı sıra refakatçileri dahil 700'den fazla Filistinli kardeşimizi tedavileri için Mısır üzerinden ülkemize getirdik. Gazze içinde bir sahra hastanemizin tesisi için uzmanlarımız çalışıyor. Hastanenin en kısa zamanda faaliyete geçmesi noktasında Mısırlı kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler bizler için yok hükmündedir. Gazze’nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Mısır'ın bu konudaki dirayetli ve kararlı tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.”





DÜNYA BU ÇILGINLIĞA İZİN VERMEMELİ

“Netanyahu yönetimi, katliamlarını Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah’a da taşımaktan uzak durmalıdır. İslam dünyası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum, sonu soykırıma varacak böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Gazze’de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle iş birliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Orta vadede Gazze’nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır’la birlikte çalışmaya hazırız.”





İYİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Sisi de Erdoğan ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldıklarına değinerek “Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim” diye konuştu. Sisi, Türkiye ile işbirliği vurgusu yaparak, “Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek” dedi.





FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ

Sisi, iki ülkenin barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayabileceğini vurguladı. Sisi, Erdoğan ile Filistin'de barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda fikir birliği içinde olduklarını dile getirerek, bu sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanması gerektiğini kaydetti.





Gerilim ve kriz istemiyoruz

Sisi ile görüşmelerinde Libya, Sudan ve Somali'deki meseleleri değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Erdoğan, “Bu 3 kardeş ülkenin birliğine, beraberliğine, toprak bütünlüğüne ve huzuruna desteğimiz tamdır. Biz ne Afrika’da ne Orta Doğu’da ne de gönül coğrafyamızın diğer yerlerinde çatışma, gerilim, kriz görmek istemiyoruz. Bu amaçla bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır’la temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız” dedi.





Ticaret hedefi 15 milyar dolar

Mısır ile bin yılı aşan, iç içe geçmiş ortak tarih ve kültüre sahip olduğumuzu vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu: “Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi, Cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret de inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni dönüm noktası olacaktır. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin lokomotifini oluşturuyor. Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık.”





Savunmada güç birliği

“3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da artırma kararlılığındayız” vurgusu yapan Erdoğan, Mısır’la savunmada güç birliği yapılacağını söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Görüşmelerimizde bu yönde atabileceğimiz ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayii çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alandır. Mısır, savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır’la güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Nükler ve yenilenebilir enerji alanında iş birliğini geliştirme imkanlarını da değerlendiriyoruz. Turizm, eğitim ve kültür alanlarında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceğiz. Kahire’deki Yunus Emre Enstitüsü dünyada Türkçe kurslarına en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. Geçtiğimiz yıl 22 bin Mısırlı öğrencinin Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir.”



