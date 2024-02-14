Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi: Gazze'de akan kanın durması için Mısır ile dayanışma içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.





Atılan imzaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.





İşte Sisi'nin açıklamaları;





Strateji ortaklığı kesinlikle iki ülkenin çok iki merkezli ağırlıklı, barış anlamında, istikrarı ve aynı zamanda refah ve gelişme açısından görüyoruz.





İki ülkenin ciddi anlamda terör ve diğer ekonomik sıkıntıları şu andaki genel bir durum. Burada şu andaki Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerden ciddi anlamda gurur duyuyoruz. İnsani yardımlar, Gazze'deki yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz.





Yardımlar ihtiyaçları karşılamıyor. Sayın Erdoğan'la konuştuğumuzda özellikle ateşkesin yapılması, Batı Şeria'da sukunete ulaşılmasını ve bir an önce Filistin'in ilanını istiyoruz. 1967 anlaşma ve sınırlarına göre başkentin Kudüs olarak ilan edilmesi lazım. İki ülkenin Libya konusundaki anlaşmasını beyan ettik. Meclis ve askeri açıdan Libya'daki bütünlüğü ve gelişmesiyle alakalı konular. Libya konusunda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Bölgedeki bütün ilişkileri Türkiye ile beraber bir an önce daha iyi bir seviyeye getireceğiz.





Türkiye ile ilişkilerimizden gururluyuz. Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğim.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;





Sayın Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle, 12 yıl, yeniden Kahire'de olmaktan memnuniyet duyuyorum.





Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İçişleri ve Enerji Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Kendilerinden düzenli bilgi alıyoruz. 827 uzman personel bölgede çalışma yapıyor. 626 araç, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör ile kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.





"15 milyar dolarlık ticaret hacmi için mutabık kaldık"





Yeniden Kahire'de olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki bu ziyaretimiz daha ileri taşınacak. 15 milyar dolarlık ticaret hacmi için mutabık kaldık. Görüşmelerimizde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Nükleer ve yenilenebilir enerji iş birliğini değerlendiriyoruz.





Mısır'la bin yılı aşan içiçe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşimizi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim.





İlave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz diğer alan. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır'la güçbirliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Nükleer ve yenilenebilir alanındaki işbirliğini geliştirmeyi değerlendiriyoruz. Turizm ve kültür alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarfedeceğiz. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe'ye en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. 20 bin Mısırlının Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir.





"Gazze'nin insansızlaştırılması kabul edilemez"





Gazze'deki insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında. 28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Gazze'de akan kanın durması için Mısır ile dayanışma içindeyiz.





Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Gazze'nin insansızlaştırılması kabul edilemez.











