Gündem Erdoğan Rejim güçleri hatta hatta Rusyanın vermiş olduğu hasarları ele aldık
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık

Erdoğan: Rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık" dedi. Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Şu anda İdlib’teki devam eden süreci Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı şu andaki askerlerimizin, rejim güçlerinin, hatta hatta Rusya’nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye’de, Dışişleri, Savunma ve İstihbaratın da Moskova’da bir araya gelmeleri konusunda Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacaklar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Putin İdlib konusunu görüştü
DÜNYA
Erdoğan ile Putin İdlib konusunu görüştü

Barış Pınarı Harekatı'nın aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Arada geri adım atma söz konusu değil. Tel Abyad’dan Resulayn’a kadar, Tel Rıfat zaman zaman oradaki çalışmalar zaten belli bin zeminde yürüyor. Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib. Çünkü İdlib’ten Türkiye’ye yönelik malum bir iltica hareketi var. Bu iltica hareketine de pek müsamaha ile bakmak istemiyoruz. Onu engellemek için de Suriye topraklarında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparak o insanları orada iskan edelim istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağız

Kadir Şeker sorusuna cevap

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından şok sözler: Özgür ile tartışıyorduk beni dövmüyordu, Kadir elindeki bıçakla yanımıza geldi
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Kadir Şeker'in kurtardığı kadından şok sözler: Özgür ile tartışıyorduk beni dövmüyordu, Kadir elindeki bıçakla yanımıza geldi

Trump ile görüşme olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise, "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi.

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