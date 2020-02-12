Dünya Erdoğan ile Putin İdlib konusunu görüştü
ASYA

Erdoğan ile Putin İdlib konusunu görüştü

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in İdlib konusunu telefonda görüştüğünü duyurdu.

Haber Merkezi AA Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, İdlib konusunu telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, İdlib konusunu telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilimi görüştü. Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.

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Kötüleşen durum ele alındı

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

İdlib'e ulaştılar
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İdlib'e ulaştılar

Soçi muhtırasının önemi vurgulandı

Açıklamada, “Görüşmede 17 Eylül 2018’deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı.” denildi.

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