Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, bugünden itibaren, İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" dedi. Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir. Suç örgütü ilan eden ve MGK kararına imza atan benim" İfadelerini kullandı.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 11:19 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 12:34 AA Yeni Şafak