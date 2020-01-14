FETÖ CHP'nin eseri

Ana muhalefet partisi CHP, FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar etmek ve 15 Temmuz’da darbe girişimin hedefi olan AK Parti’yi zan altında bırakmak için yine ‘siyasi ayak’ propagandasını raftan indirdi. Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzası ile bir önerge veren CHP, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. Hükümeti hedef almak için sık sık ‘siyasi ayak’ polemiği başlatsa da böyle bir komisyonun kurulması en çok CHP’yi vuracak. Yapılacak derinlemesine bir inceleme FETÖ’nün CHP ve masonlar tarafından kurulup büyütüldüğünü tescilleyecek.

15 YAŞINDA İSMET İNÖNÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Birlik Komitesi Üyesi Şükran Özkaya’nın arşivinden çıkan belgede Gülen’in ‘Özel Harp Dairesi’ elemanı olduğu belirtiliyor.

Yeni Şafak’ın ulaştığı 27 Mayıs darbesine aktif olarak katılan Millî Birlik Komitesi Üyesi Albay Şükran Özkaya’nın arşiv belgeleri ve geçmişe dönük arşiv taramaları da Gülen’in daha ‘ergenlik’ döneminden itibaren CHP ve masonlarla derin bağlar kurduğunu ortaya koyuyor. Gülen’in karanlık tarihi doğumuyla birlikte başlıyor. Birbiri ile çelişen resmi kayıtlara göre nerede doğduğu bile tam bilinmeyen Gülen’in CHP ile yolları 15 yaşında kesişiyor. Belgelere Gülen, mason locasına kaydı bulunduğu iddia edilen CHP’nin Genel Başkanı İsmet İnönü ile görüştü.

CHP’DEN ÖZEL DAVET

Teröristbaşı Gülen, 21 Mart 1958’te düzenlenen CHP Gençlik Kolları toplantısının özel davetlileri arasındaydı.

21 Mart 1958’te ise Kasım Gülek’in Genel Sekreterliğini yaptığı CHP’nin İstanbul İl Gençlik Kolları’nca Beyoğlu Divan Otel’de yapılan Talebe ve Gençlik Teşekkülleri toplantısına davet edildi. Teröristbaşı Gülen de toplantıya iştirak etti. Bu toplantıya katılanlardan biri de CHP’nin genç milletvekillerinden Bülent Ecevit’ti. İlerleyen yıllarda şefaatçiliğe kadar varan Gülen-Ecevit ilişkisinin temeli de bu yıllarda atıldı. Ardından Gülen’in talihi açıldı. 1959 yılında ülkede vaiz sıkıntısı varmış gibi mahkeme kararıyla yaşı 1 yıl büyütülerek Diyanet’te göreve başlatıldı.

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Soğuk savaş dönemi Türkiye’sinde de Gülen CHP güdümlü bürokrasinin önemli bir adamı oldu. Tabip subay Dr. Esat Keşafoğlu’nun yönlendirmesiyle CIA ve NATO iş birliği ile kurulan Özel Harp Dairesi’ne girdi. Bu günlerde Özel Harp Dairesi’nde Nurcuların içine yerleştirilmiş olan Av. Bekir Berk ile tanıştı, Berk aracılığıyla Nurcuların arasına girer ve bir süre kendini Nurcu olarak takdim etti. 16 Eylül 1968’de Milli Birlik Komitesi Genel Sekreteri Albay Şükran Özkaya, MAH tarafından hakkında şikayetler artan Gülen’in Özel Harp Dairesi elemanı olduğunun bildirildiğini açık açık itiraf etti. Gülen, kamu görevlilerinin dernek üyesi olması yasak olmasına rağmen 1962-1963 yıllarında özel harp mahsulü Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği’nin kurucuları arasında yer aldığı ve dernekte aktif olarak görev yaptı. Gülen yine aynı dönemlerde CHP’nin uzantısı olan Halk Evleri’nin Erzurum’daki şubesinde divan üyesi oldu.

OYNAT 01:24 Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, ''Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz.' dedi. Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi. BiP'te paylaş

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Hep vesayetin yanında durdu

Gülen ordu ile teması 1955’te oldu. Gülen Alvarlı Efe Hoca’nın torunu olan Kurşunlu Medresesi müderrisi Sadi Hoca’yı “Mustafa Kemal’e hakaret etti” yalanı ile jandarma karakoluna şikayet etti. Asker, Gülen’i ilk burada keşfetti. 28 Şubat’ta da, din adamları ve kanaat önderlerine karşı darbecilerin yanında yer aldı. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın din adamları ve kanaat önderlerine verdiği iftarda katılmayan Gülen. gerekçeyi de şöyle açıkladı: “RP ne mülahazayla bu yemeği planladı, bilemem. Onlarla birlikte bu meseleyi tasarlamadım. Orada maalesef hiç tarikat şeyhi yoktu. Kimdi bu zatlar? Bunlar cüppe giyen, sarık saran kişilerdi, dindar olarak oraya çağrıldılar. Bunu Başbakan söylemeli miydi, söylememeli miydi, bilemem. Ben onların yerinde olsaydım, Türkiye’de insanlar birbirleriyle boş yere uğraştıklarından uzun uzun düşünürdüm”

GÜNDEM CHP'yi FETÖ yönetiyor

Gülen Ecevit’e şefaatçi olacak

Bülent Ecevit

28 Şubat sürecinde de darbecilerden yana olan Gülen’in, sürecin ardından göreve gelen Bülent Ecevit’le arasından su sızmadı. Gülen 1958’de tanıştığı Ecevit için 2007 yılında şu cümleleri kurdu: “Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse, bunu ilk önce Ecevit için kullanırım.” Şubat 1998’de Vatikan’ı ziyaretinden 5 gün öncesinde Bülent Ecevit’i İstanbul’daki evinde ziyaret eden Gülen burada ne konuştu hala muamma. 1999 yılı Haziran ayında ortaya çıkan FETÖ’nün devleti ele geçirme planıyla ilgili görüntüler de dönemin başbakanı Ecevit tarafından geçiştirildi.

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GÜNDEM CHP’li başkan FETÖ imamı

Önce partiye bağış sonra locaya üyelik

Teröristbaşının CHP'ye yaptığı makbuzun belgesi

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Kasım Gülek

Genel Sekreter Kasım Gülek başta olmak üzere CHP içinde kol gelen masonlarla da Gülen’in arası hep iyi oldu. İsmet İnönü ve Kasım Gülek’ten sonra Gülen’in öz geçmişindeki önemli mason isimlerden birisi de dönemin Edirne Müftüsü Yaşar Tunagür oldu. Tunagür Gülen’i hep koruyup kolladı. 15 Mart 1967’de 429050 numaralı makbuz ile CHP İzmir teşkilatına 5 bin lira bağışta bulunan Gülen, ne tesadüftür ki aynı gün Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği İzmir Üçgen Locasına kabul edildi. Masonlar tarafından 1955’te başlatılıp yürütülemeyen Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü Projesi ile 1963’teki “İbrahimi Dinler Projesi” daha sonra Gülen’e devredildi. Gülen’in şer yönünü ilk fark edip şikayet eden kişi Diyanet’in gezici vaizi Salih Cemal Esirger oldu. Esirger, Diyanet’e yazdığı mektupta Gülen’in ajan gibi çalıştığını, Yahudi cemaatinden çantayla para aldığını ve kendini Mehdi ilan ettini ropor etti. Ancak Gülen hakkında kayıtlı hiçbir işleme rastlanmadı. Yeni Şafak’ın elindeki belgelere göre Gülen, 1967-1974 arası masonların en az 21 toplantısına iştirak etti. CHP’li büyük mason Kasım Gülek’in cenaze namazı da bizzat Fetullah Gülen tarafından kıldırıldı.

Elebaşını kim korudu?

Gülen’in 12 Eylül hikayesi de çok karanlık. 12 Eylül 1980 darbesinden bir hafta önce doktor raporu alarak görevinden ayrılan Gülen, 25 Kasım 1980'de Çanakkale merkez vaizliğine tayin edildi. Ancak göreve hiç gitmeyen ve 27 Şubat 1981 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nden 20 gün rapor alan Gülen, 20 Mart 1981'de de görevinden istifa etti. Gülen memurluktan niye istifa etti? Ayrıca arananlar listesinde ismi geçmesine rağmen sağlık raporlarını nasıl aldı? Bu sorular hala cevap bulmadı. İstifa ettikten sonra ferdi olarak vaazlar veren Gülen, hakkında yakalama kararı olduğu için 12 Ocak 1986'da Burdur'da gözaltına alınarak İzmir'e götürüldü ancak ifadesinin ardından serbest kaldı. Aynı yıl Diyarbakır'daki Mehmet Özyurt davası ile ilgili İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Ayrıca yine hakkında çıkarılan başka bir yakalama kararı 6 yıl boyunca infaz edilemedi. Gülen, askeri mekanlar da dahil olmak üzere her yerde serbestçe dolaşmış olmasına rağmen ancak 6 yıl sonra yakalanabildi.

OYNAT 00:00 Sinan Aygün: Benden para istediler diyorum beni FETÖ'cülükle suçluyor Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi. BiP'te paylaş

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Soru hırsızlığı örtbas edildi

Fetullah Gülen’in gizli bir el tarafından korunduğunun bir göstergesi de 1986 yılında askeri okullara giriş sınav sorularının çalınması olayı. Dönemin etkili yayın organları soruların ‘Fetullahçı’ öğrenciler tarafından çalındığını yazdı. Ancak soruları çalarak okulu kazanan 250 kişiden sadece 50-60’ı ordudan atıldı. Gülen bu soruşturmadan da ilginç bir şekilde paçasını kurtardı.

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Karanlık suikastler aydınlığa kavuşur

FETÖ elebaşı, çalkantılı geçen dönemlerde attığı kritik adımlarla dikkat çekti. Gizli görüşmeler gerçekleştirdi, yurt dışına kritik ziyaretler gerçekleştirdi, 28 Şubat gibi süreçlerde doğrudan aktif rol aldı. Ancak attığı her adım karanlıkta kayboldu. Eğer önerge kabul edilip ciddi bir araştırma yapılırsa şu sorularda cevap bulacak:

ÖZAL’I NEDEN TEHDİT ETTİ

* 1992’de ameliyat olan Turgut Özal’ı gizlice ziyaret etti mi? Özal’ı neden tehdit etti?

* 1993’de Sızıntı dergisinde ‘Hoşgörü’ başlıklı başyazısını yazarak dinlerarası diyaloğun ilk işaretini niçin verdi?

* 1994 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nı niçin kurdu ve vakıf adı altında kimlere iftar verdi?

* Nisan 1996’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ne amaçla bir araya geldi?

* 1996’da Asya Finans (BankAsya) ve Fatih Üniversitesi’ni hangi amaçlar için kurdu?

* 28 Şubat sürecinde takındığı tavrın gerekçesi nedir?

YAHUDİLERLE NE GÖRÜŞTÜ

* 1997’de anjiyo bahanesiyle gittiği ABD’de Yahudi örgütü ADL’nin başkanı Abraham Foxman ile niçin görüştü?

* 28 Şubat sürecinde imam hatip liselerinin kapatılmasındaki rolü nedir?

* Şubat 1998’de Vatikan’ı ziyaretinden 5 gün öncesinde Bülent Ecevit’i İstanbul’daki evinde neden gizlice ziyaret etti?

* 9 Şubat 1998’de Papa 2’nci Jean Paul’un daveti üzerine Gülen, Vatikan’a niçin gitti?

* Ecevit’in Gülen’in Amerika’ya kaçmasına aracılık ettiği doğru mu? Ecevit’in verdiği “İBDA-C suikast yapacak” istihbaratı mı doğru yoksa kalp rahatsızlığı sebebiyle mi ABD’ye kaçıp dönmedi?

* 1999 Haziran’da ortaya çıkan FETÖ’nün devleti ele geçirme planıyla ilgili görüntüleri karşısında dönemin başbakanı Ecevit neden bu konunun incelenmesini önledi?

* FETÖ’nün 2006’da Danıştay saldırısı, 2007’de Hrant Dink suikasti, 2009’da Muhsin Yazıcoğlu’nun helikopter kazasında parmağı var mı?

KUMPASLARI KİME HİZMET ETTİ

* 2009 yılında Genelkurmay’ın kozmik odasında yaklaşık bir ay arama neden yapıldı? 2010’da Mavi Marmara saldırısında İsrail’in yanında niçin durdu?

* Örgüt tarafından Şubat 2012 MİT Başkanı Hakan Fidan’a neden operasyon girişiminde bulunuldu? Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbe girişimindeki amacı ne?

* CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kaset kumpası ile MHP’deki kaset kumpasında FETÖ’nün rolü nedir.

Soru hırsızlığı örtbas edildi

Fetullah Gülen’in gizli bir el tarafından korunduğunun bir göstergesi de 1986 yılında askeri okullara giriş sınav sorularının çalınması olayı. Dönemin etkili yayın organları soruların ‘Fetullahçı’ öğrenciler tarafından çalındığını yazdı. Ancak soruları çalarak okulu kazanan 250 kişiden sadece 50-60’ı ordudan atıldı. Gülen bu soruşturmadan da ilginç bir şekilde paçasını kurtardı.