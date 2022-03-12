Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua eden HDP'li Hüda Kaya skandal sözlerini savundu: İstediğimi söylerim

HDP vekili Hüda Kaya, geçen ay koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" şeklinde skandal bir mesaj paylaşmıştı.

O mesajını neden sildiği ile ilgili Armağan Çağlayan'ın YouTube programında açıklamalarda bulunan Kaya, "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim ama eş genel başkanlarımızın, grup başkanvekillerimizin ricasını kırmamak için sildim." dedi.

"BIRAKIN DA İSTEDİĞİMİ İSFADE EDEBİLEYİM"

Tepki çeken sözlerini savunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların neye dua edeceklerini, neyi temenni edeceklerini, neyi hissedeceklerini insanlar bıraksın da özgür olsunlar. Ben yaratıcıdan ne isterim, ne talep ederim, iyilik mi isterim veya iyiliği hak edenlere iyilik etmek istemeyenlere başka bir şey mi dilerim... Bırakın ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim..."

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OYNAT 01:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua eden HDP'li Hüda Kaya kendisini savundu: İstediğimi söylerim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı dönemde sosyal medya hesabından 'Dilerim geçmiş olmasın' mesajı paylaşan HDP vekili Hüda Kaya kendisini savundu. Paylaşımını parti yöneticilerinin ricası üzerine kaldırdığını ifade eden Kaya, 'İnsanların neye dua edeceklerini, neyi temenni edeceklerini, neyi hissedeceklerini insanlar bıraksın da özgür olsunlar.' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın