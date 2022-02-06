HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın

Mustafa Destici'den Derya Büyükuncu'ya sert tepki: İnanıyorum ki bu ahlaksız hakkında gereken yapılacaktır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili insanlık dışı paylaşımlarda bulunan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya tepki gösterdi. Büyükuncu'nun paylaşımının insan ahlakına ve şerefine yakışmadığını belirten Destici, 'Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili çirkin paylaşım yapan sözde yüzücüyü, milli sporcuyu buradan da kınıyorum. Bu yakışmamıştır, bu olmamıştır, inanıyorum ki Yüzme Federasyonumuz başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu ahlaksız hakkında, bu çirkin paylaşımların sahibi, bu sözde milli sporcu hakkında da gereğini yapacaktır.' dedi.