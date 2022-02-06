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POLİTİKA

HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, HDP dışında tüm parti başkanları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı. HDP vekili Hüda Kaya ise "Dilerim geçmiş olmasın" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefretini kustu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğana nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın
HDP'li Hüda Kaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün ve bugün yaptığı paylaşımlarda durumlarının iyi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasilerden de geçmiş olsun mesajı yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

HDP dışında tüm partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, HDP vekili Hüda Kaya'dan skandal bir paylaşım geldi.

HDP'Lİ KAYA: DİLERİM GEÇMİŞ OLMASIN

Kaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefretini kustu.

"Dilerim geçmiş olmasın" ifadesini kullanan Kaya'nın bazı takipçileri de iğrenç sözlere destek verdi.

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