Ömer Çelik'ten HDP'li Kaya'nın skandal paylaşımına tepki: Bu katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir

HDP İstanbul vekili Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" şeklinde skandal bir paylaşımda bulundu.

Sözleriyle tepki çeken Kaya, daha sonra o tweetini kaldırarak bir mesaj daha paylaştı ve "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaya'nın çirkin sözlerine sert bir tepki gösterdi.

"Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz." diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

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En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 6, 2022

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