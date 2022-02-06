Gündem Ömer Çelikten HDPli Kayanın skandal paylaşımına tepki Bu katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten HDP'li Kaya'nın skandal paylaşımına tepki: Bu katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Dilerim geçmiş olmasın" mesajı paylaşan HDP vekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi. "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz." diyen Çelik, "En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelikten HDPli Hüda Kayanın Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan paylaşımına tepki: Bu şahsiyetsizliktir
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

HDP İstanbul vekili Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" şeklinde skandal bir paylaşımda bulundu.

Sözleriyle tepki çeken Kaya, daha sonra o tweetini kaldırarak bir mesaj daha paylaştı ve "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaya'nın çirkin sözlerine sert bir tepki gösterdi.

"Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz." diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

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