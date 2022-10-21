Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger tepkisi: Siyasetin acemisi olduğunu gösterir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü aralarında Yeni Şafak Gazetesi'nden Ayşe Olgun ve TVNET Dış Haberler Editörü Merve Başkurt'un da bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti dönüşü önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kaybolması üzerine çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili 'Hamburger yemeye gittik diyerek' geçiştirmesine tepki gösteren Erdığan, "Türkiye’de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil. Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendinden duymamış olsak ben bile “gerçekten böyle bir şey oldu mu” derdim. Ama maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum.

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"SİYASETİN ACEMİSİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bir de onunla kalmadı. Yapılmakta olan Türken Foundation binasının karşısına geçip orada çekim yaptı. Buradan da aile kavramına yönelik bizim şu anda ileri sürdüğümüz teze, güya tersinden bir yaklaşımla sataştı; “Önce sen kendi ailenin, kızlarının, oğlunun buraya yapmış olduğu destekleri açıkla” gibi bir yaklaşımın içerisine giriyor. Bu da hukuk bilmezliğin, aile kavramını tanımazlığın bu adamda ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Biz aile kavramını inşallah bu başörtüsü meselesiyle ilgili çalışmanın içerisine alacağız. Arkadaşlarımızla gerek ilgili kamu görevlileri gerek akademisyenlerle geniş bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da arkadaşlarımız nihayete erdirdiler. En son dün akşam da bana sundular, gördük, baktık. Kısa zamanda bunu da kamuoyuna inşallah sunacağız. Tabii bu kadar açtığımız davalardan bundan tazminatları koparıyoruz. Şimdi bundan da yine tazminatı koparacağımıza inanıyorum. Türken Foundation, yine bundan şöyle bir miktar para alacak." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş

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