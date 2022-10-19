Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatinde hamburger yediğini söylemesine tepki: Burada da benzinci vardı AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ziyareti sırasında sır 8 saatiyle ilgili göndermede bulundu. Gezinin şaibeli kısımları olduğunu belirten Erdoğan, "Bu görüntüleri vermek için oraya kadar gitmesine gerek yoktu. Burada da benzin istasyonu var, hamburgerci var. Orada da vakit geçirebilirdi. Bu gezinin şaibeli kısımları var " dedi.

Abone Ol