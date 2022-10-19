Gündem Erdoğandan Kılıçdaroğlunun sır 8 saatinde hamburger yediğini söylemesine tepki Burada da benzinci vardı
POLİTİKA

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatinde hamburger yediğini söylemesine tepki: Burada da benzinci vardı

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ziyareti sırasında sır 8 saatiyle ilgili göndermede bulundu. Gezinin şaibeli kısımları olduğunu belirten Erdoğan, "Bu görüntüleri vermek için oraya kadar gitmesine gerek yoktu. Burada da benzin istasyonu var, hamburgerci var. Orada da vakit geçirebilirdi. Bu gezinin şaibeli kısımları var " dedi.

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Haber Merkezi AA
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun sır 8 saatinde hamburger yediğini söylemesine tepki: Burada da benzinci vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kaybolmuş, Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu anları 'Hamburger yemeye gittik diyerek' geçiştirmişti.

'FETÖ iltisaklı kişi ve kurumları irdelemek de 6'lı masadaki ortaklarının işidir diye düşünüyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kılıçdaoğlu'nun ABD ziyaretinin şaibeli kısımları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Seçime ayların kaldığı bir dönemde ABD'ye gitti. Benzin istasyonuna girmiş, orada hamburgerci i varmış, orada 8 saat geçirmiş. Bu görüntüleri vermek için oraya kadar gitmesine gerek yoktu. Burada da benzin istasyonu var, hamburgerci var. Orada da vakit geçirebilirdi. Bu zatın Amerika'da görüştüğü FETÖ iltisaklı kişi ve kurumları irdelemek de 6'lı masadaki ortaklarının işidir diye düşünüyorum.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
  • Sekiz saat benzincideki hamburgercide takılmış. Oralara gitmeye gerek yoktu. Bu gezinin şaibeli kısımları var.
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