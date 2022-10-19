Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatinde hamburger yediğini söylemesine tepki: Burada da benzinci vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kaybolmuş, Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu anları 'Hamburger yemeye gittik diyerek' geçiştirmişti.
'FETÖ iltisaklı kişi ve kurumları irdelemek de 6'lı masadaki ortaklarının işidir diye düşünüyorum'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kılıçdaoğlu'nun ABD ziyaretinin şaibeli kısımları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Seçime ayların kaldığı bir dönemde ABD'ye gitti. Benzin istasyonuna girmiş, orada hamburgerci i varmış, orada 8 saat geçirmiş. Bu görüntüleri vermek için oraya kadar gitmesine gerek yoktu. Burada da benzin istasyonu var, hamburgerci var. Orada da vakit geçirebilirdi. Bu zatın Amerika'da görüştüğü FETÖ iltisaklı kişi ve kurumları irdelemek de 6'lı masadaki ortaklarının işidir diye düşünüyorum.
- Sekiz saat benzincideki hamburgercide takılmış. Oralara gitmeye gerek yoktu. Bu gezinin şaibeli kısımları var.