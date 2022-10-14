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POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kayboldu. Türk gazetecilerin tepkisine yol açarken, sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu, sır perdesini araladı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP lideri ortadan kaybolduğu anları 'Hamburger yemeye gittik diyerek' geçiştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABDdeki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisine eşlik eden gazeteciler ile (soldan sağa) Orhan Bursalı, Tülin Daloğlu, İbrahim Kiras, İsmail Saymaz, Duygu Güvenç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi devam ediyor. Kılıçdaroğlu burada bilim insanları, türk öğrenciler ve akademisyenlerle temaslar gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü ise Boston'dan Washington DC'ye yolculuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını havayolu ile geçmesi beklenirken bu plan iptal edildi ve kara yolu ile seyahat eden Kılıçdaroğu New York'a uğrayıp oradan da Pennsylvania üzerinden Washington'a geçti.

Bu yolculuk sırasında ise 8 saatlik bir boşluk dikkat çekti. Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye'de gündem olan bu durumu, Kılıçdaroğlu'na sordu ve köşesine taşıdı.

"Bindik arabaya, New York’a geldik"

Kılıçdaroğlu o seyahati şu ifadelerle anlattı: “Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında ‘Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek’ diye söyleyin' dedim. Bindik arabaya, New York’a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. İçeri girmedik. Arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabii.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi kendi kara yolunu seçti
DÜNYA
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi kendi kara yolunu seçti

"Benzin istasyonundan hamburger aldık"

Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington’a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Birisi 'Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedi. 'Türk müsün?' dedim. 'Türkmenistan'danım' dedi. 'İyi gel bakalım' dedim."
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