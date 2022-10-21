Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk etapta bir milyon arsa planladık
EMLAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta bir milyon arsa planladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta basın mektuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, sosyal konut projesine ilişkin sorulan bir soruya, "Gerek konut gerek işyeri gerekse arsa noktasında yeni bir adım atıyoruz. İlk etapta bir milyon arsa planladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Türkiye’nin dört bir yanında hangi bölgede ne kadar parsel, arsa ayıracağız, bunların çalışmalarını yaptı ve inşallah bunların teslimini de kura ile sahiplerine yapacağız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta bir milyon arsa planladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü, aralarında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Konut fiyatlarında son dönemde yaşanan fahiş fiyatların önüne geçmek için Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesini hayata geçirdiniz, İlk Evim İlk İşyerim Projesinde bu hafta 25 Ekim’de temeller atılacak. Tabi vatandaşların yoğun ilgisi var ilk günden bu yana. Diğer yandan muhalefetin de bu konuya ilişkin projenin tamamlanamayacağı ve gerçekleşemeyeceği yönünde iddiaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

  • "Bunlarda yalan dolan çok çok fazla. Zira şu an itibarıyla bizim sadece TOKİ’de bitirip sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı yaklaşık 1 milyon 170 bin. Yapılmakta olan demiyorum, bitirip de sahiplerine teslim ettiğimiz... Şimdi ise gerek konut gerek işyeri gerekse arsa noktasında yeni bir adım atıyoruz. İlk etapta 1 milyon arsa planladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Türkiye’nin dört bir yanında hangi bölgede ne kadar parsel, arsa ayıracağız, bunların çalışmalarını yaptı ve inşallah bunların teslimini de kura ile sahiplerine yapacağız. Bunun gerçekleştirilememesi için, yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri dahi ulaşamaz. Biz bunu yaptık. Eserimiz ortada. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Olay bu kadar basit."

Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesinden rahatsız oldu
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesinden rahatsız oldu

TOKİ'nin örnek konutları: Vatandaşların rahatı düşünüldü
FOTOĞRAF 14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin konuttan oluşan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladı.
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Proje kapsamında 2 bin 280 lira taksitle toplam 608 bin lira fiyatla 2+1 ve 3 bin 187 lira taksitle toplam 850 bin lira fiyatla 3+1daireler yapılacak.

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İstanbul'da 50 bin adet sosyal konut yapılacak.
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Sabah'ın haberine göre; Erdoğan'ın sosyal konut açıklaması sonrasında TOKİ'nin yaptığı örnek bir daire görüntülendi.
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Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek inşa edilen dairelerde her şey düşünülmüş durumda. Vatandaşların güvenlik şekilde yaşamayı için dizayn edilen konutlarda çelik kapı kullanılıyor. Kapıdan girişte uzun ve geniş bir koridor uzanıyor.
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Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek inşa edilen dairelerde her şey düşünülmüş durumda.
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Vatandaşların güvenlik şekilde yaşamayı için dizayn edilen konutlarda çelik kapı kullanılıyor.
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Kapıdan girişte uzun ve geniş bir koridor uzanıyor.
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Oda ve yatak odalarının da havadar ve ferah olması konusunda hassas davranan TOKİ, odalarda geniş pencere kullandı.
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Doğalgaz petekleri, ısıyı tüm alana dağıtacak şekilde kuruldu.
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Vatandaşların rahat etmesi için tüm detayları düşünen TOKİ, yatak odalarında ebeveynler için ayrı bir banyo ve tuvalet koydu.
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Depreme dayanıklı, otopark sorunu olmayan destinasyon alanlarıyla birlikte 2+1 ve 3+1 konutlar inşa eden TOKİ, projelerini anahtar teslim şekilde yapıyor.
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Hak sahibi anahtarını teslim aldıktan sonra kısa süre içinde dairesine taşınabiliyor.
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Tarihi projeye başvuru süresi 31 Ekim'e kadar devam edecek.
TOKİ'nin örnek konutları: Vatandaşların rahatı düşünüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Başvurular dün başladı, ekim sonuna kadar sürecek. 250 sektöre de can suyu olacak olan projeye rekor bir başvuru gelirken, TOKİ'nin örnek evleri de görüntülendi.
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