Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta bir milyon arsa planladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta basın mektuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, sosyal konut projesine ilişkin sorulan bir soruya, "Gerek konut gerek işyeri gerekse arsa noktasında yeni bir adım atıyoruz. İlk etapta bir milyon arsa planladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Türkiye’nin dört bir yanında hangi bölgede ne kadar parsel, arsa ayıracağız, bunların çalışmalarını yaptı ve inşallah bunların teslimini de kura ile sahiplerine yapacağız" dedi.

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