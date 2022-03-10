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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Antalya zirvesi öncesi mesaj: Kalıcı ateşkese kapı aralasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani kayıplara ve dramlara yol açan Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilen anahtar ülke konumunda olduğunu vurguladı. Antalya’da dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geleceği 3’lü zirveyle ilgili Erdoğan, “Kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum” dedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik Antalya zirvesi öncesi mesaj: Kalıcı ateşkese kapı aralasın ​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu’nda yaptığı konuşmada Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Savaşın kazananı olmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye olarak bu acıyı dindirmeyi hem insanlığımızın hem de komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum” dedi. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

HÜLAGû’DAN NE FARKI VAR

  • Mazlumları dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yok. Ukrayna’nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, Rus edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Almanya’da filarmoni orkestrasının şefi Putin’in arkadaşı diye görevine son veriyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski’nin eserlerine yasak getiriyorlar. Bunun, tarihte Bağdat’taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagû’dan ne farkı var?

BU ACIYI DİNDİRMEK HUKUKUMUZUN BİR GEREĞİ

Her ikisi de Karadeniz’den komşumuz olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Krizin trajediye evrilmemesi için çok çaba harcadık hala da harcıyoruz. Çatışmalar her iki taraf için de ciddi insani kayıplara ve dramlara yol açmaktadır. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Böyle gitmesi halinde rakamın herhalde 5-10 milyonu bulması yakındır. Savaşın, savaşların kazananı olmaz. Türkiye olarak bu acıyı bir an önce dindirmeyi hem insanlığımızın hem de komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz.

ZİRVE ÖNCESİ ATEŞKES MESAJI

  • Muhalefet anlamasa da Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilen anahtar ülke konumu tüm dünyada takdir toplamaktadır. Ukrayna ve Rusya’nın dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı bu kritik görüşme öncesinde sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz.

BÖLGEYE YARDIMLAR

Bugüne kadar toplam 13 bin vatandaşımızın tahliyesini veya sınırdan geçişini temin ettik. Ayrıca Kırım Tatarı, Ahıska Türkü, Azerbaycan Türkü, Özbek, Türkmen kardeşlerimiz ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olduk. Bu çerçevede ülkemize giriş yapan yabancı sayısı 20 bine yaklaştı. Türk Kızılayı ve AFAD vasıtasıyla bugüne kadar Ukrayna’ya 23 tır yardım malzemesi gönderdik. Önümüzdeki günlerde bu rakam 39 tıra çıkacak.

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