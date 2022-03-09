Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masayı Türkiye kurdu ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının en önemli gündem maddesi Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi oldu.

Yapılmasını arzu ettiği 3’lü liderler zirvesi için Putin’i tekrar Türkiye’ye davet ettiğini söyleyen Erdoğan, “Biz Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile de Ankara ya da İstanbul’da bir araya gelmek istiyoruz. Biz taraf değiliz, barıştan yanayız” dediği öğrenildi.

GELİNEN NOKTA ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki 3’lü zirvenin perde arkasını da kurmaylarına anlattı. Ukrayna’nın önce zirveye katılmayı kabul ettiğini ancak sonra vazgeçtiğini aktaran Erdoğan, “Daha sonra araya biz girdik ve her iki taraf da Antalya’da masaya oturmayı kabul etti. Masadan ne karar çıkar bilmiyoruz ama gelinen nokta oldukça önemli” dediği belirtildi.

ATEŞKES SAĞLANMALI

Putin’le yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesini kurmaylarına anlatan Erdoğan’ın, “Sayın Putin ile uzun, güzel bir konuşma yaptık. Tezlerimizi ve düşüncelerimizi anlattım. Haklı ve haksız olduğu noktaları söyledim. İşgali doğru bulmadığımızı ama yaptırımlara da karşı olduğumuzu ifade ettim. Barıştan yana olduğumuzu ve ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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