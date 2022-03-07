Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu Antalyada Ukrayna zirvesi
ANTALYA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Antalya'da Ukrayna zirvesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Antalyada Ukrayna zirvesi
Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

(Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi) Bu sabah itibarıyla 12 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Hem Ukrayna içindeki insanlara hem de komşu ülkelere geçen insanlara yardımlarımızı artırarak devam ediyoruz.

Saldırının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 görüşme gerçekleştirdi, ben de 40 görüşme yaptım. Kuleba ile 6, Lavrov ile 4 kez telefonla görüştüm. Öncelikli amacımız çatışmaların durdurulması.

İki tarafı buluşturmak için yoğun çaba gösterdik. Lavrov-Kuleba Antalya'da görüşecek. 10 Mart Perşembe günü Antalya'da Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta toplantı yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...

İşgalde 12'nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?
DÜNYA
İşgalde 12'nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

Kiev diken üstünde bekliyor: Kent meydanına barikatlar kuruldu
DÜNYA
Kiev diken üstünde bekliyor: Kent meydanına barikatlar kuruldu

Ukrayna'da çekilen bu fotoğraf Suriye savaşının unutulmayan karesini akıllara getirdi
DÜNYA
Ukrayna'da çekilen bu fotoğraf Suriye savaşının unutulmayan karesini akıllara getirdi

Rus polisi yere düşen göstericiyi böyle darp etti
OYNAT 00:22
Rus polisi yere düşen göstericiyi böyle darp etti
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Manezhnaya Meydanı'nda Ukrayna ile savaşa karşı protestocular Rus polisi tarafından topluca gözaltına alındı.Rus polisinin yere düşen bir göstericiyi darp ettiği anlar kameraya böyle yansıdı.

Çernigiv'de hava saldırısında hayatını kaybeden siviller toprağa verildi
OYNAT 00:24
Çernigiv'de hava saldırısında hayatını kaybeden siviller toprağa verildi
Ukrayna'nın Çernigiv şehrinde Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden siviller toprağa verildi.


Kırmızı kart ve goleaşırı hiddetlendi

'Kırmızı kart ve gole
aşırı hiddetlendi'

​Maçı izlerken kalp krizi geçiren Ahmet'in babası açıklama yaptı.
Karadenizden geliyor

Karadeniz'den geliyor

​AKOM tarih ve saat verip uyardı: Hazırlıklı olun.
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

Bakan Nebati: Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

Bin kilometrelik sınırı tek başına geçti.

​Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları 10 Mart'ta bir araya gelecek

​Arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi hayatını kaybetti.

​'Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.