Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine tepki: Sen önce sarı yelekliler meselesini hallet

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’ye birçok konuda asılsız suçlamalar yöneltmesine ve "Türk askeri Libya'dan çıksın" sözlerine tepki gösterdi.

DÜNYA Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın

"Mali’de Çad’da kendisinin ne işi var?"

Erdoğan Macron'un "Türk askeri Libya'dan çıksın" sözleriyle ilgili "Macron bu işi öğrenemedi. Türkiye Libya'da keyfinden orada bulunmuyor. Türkiye bir yere gidiyorsa, barış için gidiyor. Bizim amacımız Libya halkının huzurunu temin etmektir. Libya bizi davet etti ve huzur için oradayız. Mali’de Çad’da kendisinin ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarını hedef alan Macron, “Türkiye iki yıl önce NATO, ABD veya Fransa ile koordine etmeden Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenledi. Operasyonu bizim uzantılarımıza karşı yaptılar” demişti. Libya üzerinden de Türkiye’ye yönelik asılsız suçlamalarda bulunan Macron, “Türk askeri Libya’dan çıkarılmalı” ifadelerini kullanmıştı.