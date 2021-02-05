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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika önce kendi haline utansın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika ve Avrupa Birliği'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların kınamasına tepki gösteren Erdoğan, "Seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler. Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'dan satır başlıkları:

Yeni anayasa konusunda Sayın Bahçeli'yle bir fikir alışverişinde bulunduk.

(Boğaziçi olayları) Oradaki olayların öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok. Akademisyenlerin içerisinde bunu kabullenmeyenler de var. Dağdan beslenenlerin yapmış oldukları göstergelerdir.

HDP'nin Kadıköy'deki gösterileri bunun ifadesi. CHP'nin tavrı da ortadadır.

Melih Bey'le ilgili önüme 9 aday geldi. Bu adaylardan Melih Bey'in atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir diye baktığımız zaman, iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi'yle ilişkileri olan, alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı bazı televizyon kanalları çıkmış ikide bir istifa etmelidir, yürekleri yetse cumhurbaşkanı istifa etmeli de diyecekler.

Amerika veya Avrupa Birliği ne diyor: Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları kınıyoruz. Seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler. Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Macron öbür taraftan sesleniyor. Ya Macron sen önce şu sarı yelekliler meselesini hallet. Onu çözemiyorsun, sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu an böyle bir sorun yok.

Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler.




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