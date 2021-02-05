Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın

Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye birçok konuda asılsız suçlamalar yöneltti.
Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan Macron, “Türkiye iki yıl önce NATO, ABD veya Fransa ile koordine etmeden Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenledi. Türkiye bu operasyonu bizim askerlerimiz, ABD liderliğindeki Koalisyon askerleri sahadayken başlattı” dedi.
“YPG bizim uzantımız”
Macron, terör örgütü PKK/YPG’yi “Onlar bizim uzantılarımızdı” şeklinde tanımlayarak “ABD ve Fransız askerleri bu adamlar sayesinde DEAŞ ile mücadele etti, sonra bir anda bir NATO üyesi onlara terörist diyerek öldürmeye karar verdi” şeklinde konuştu.
"Türkiye Libya'dan çıksın"
Türkiye’nin meşru Libya ordusuna destek vermesi sonrası bölgedeki planları suya düşen Macron, ayrıca “paralı asker” yalanını ortaya attı. Macron, Türk askerlerinin bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi.