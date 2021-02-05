Dünya Macronun tek derdi Türkiye Uzantımız YPGyi vurdular Türk askeri Libyadan çıksın
AVRUPA

Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin terörle mücadelesinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi. Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarını hedef alan Macron, “Türkiye iki yıl önce NATO, ABD veya Fransa ile koordine etmeden Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenledi. Operasyonu bizim uzantılarımıza karşı yaptılar” dedi. Libya üzerinden de Türkiye’ye yönelik asılsız suçlamalarda bulunan Macron, “Türk askeri Libya’dan çıkarılmalı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye birçok konuda asılsız suçlamalar yöneltti.

Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan Macron, “Türkiye iki yıl önce NATO, ABD veya Fransa ile koordine etmeden Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenledi. Türkiye bu operasyonu bizim askerlerimiz, ABD liderliğindeki Koalisyon askerleri sahadayken başlattı” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG/PKK'ya destek sözü
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG/PKK'ya destek sözü

“YPG bizim uzantımız”

Macron, terör örgütü PKK/YPG’yi “Onlar bizim uzantılarımızdı” şeklinde tanımlayarak “ABD ve Fransız askerleri bu adamlar sayesinde DEAŞ ile mücadele etti, sonra bir anda bir NATO üyesi onlara terörist diyerek öldürmeye karar verdi” şeklinde konuştu.

"Türkiye Libya'dan çıksın"

Türkiye’nin meşru Libya ordusuna destek vermesi sonrası bölgedeki planları suya düşen Macron, ayrıca “paralı asker” yalanını ortaya attı. Macron, Türk askerlerinin bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Macron, Sisi’yi Türkiye’ye karşı kullanıyor
DÜNYA
Macron, Sisi’yi Türkiye’ye karşı kullanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mecliste Karabağ'ı devlet olarak tanımasını eleştirerek ''Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun Macron olarak bunu meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Daha siyaseti öğrenememiş, devlet yönetimini de anlamamış, nerede, ne, nasıl olur bunu da bilmiyor'' ifadelerini kullanırken Aliyev kahkahaya boğuldu.
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