Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın İBBye tablet göndermesi Birisi öğrenci sayısının 35 milyonu geçtiği İstanbulda 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye tablet göndermesi: Birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ek binaları açılışında açıklamalarda bulundu. İBB'nin İstanbul'da kendi reklamını yaparak 40 bin tablet dağıtımıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Birileri İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Biz sadece Şahinbey Belediyesi'nde 50 bin tablet dağıttık. Ama bunu görmezler'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük gezi ve inceleme programı kapsamında Rize’nin Güneysu Belediyesi’ni ziyaret etti. Halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, esnafla sohbet etti, vatandaşları selamladı.

  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuşan Erdoğan, İBB'nin İstanbul'da 40 bin tablet dağıtımı ile ilgili, ''Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 bin tablet dağıtmakla övünüyorlar, Şahinbey Belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti görmüyorlar
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 bin tablet dağıtmakla övünüyorlar, Şahinbey Belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti görmüyorlar
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu. İstanbul'da İBB'nin dağıttığı 40 bin tabletle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki açılış töreninde çocuklarla yakından ilgilendi
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Hacı Ahmet Erdoğan Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Hacı Ahmet Erdoğan Cami’nin açılışını gerçekleştirdi. Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hacı Ahmet Erdoğan Camimizin gerek üniversitemize gerek tüm aileye hayırlı olmasını ve tüm gençliğimizin geleceğine inşallah bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 3 ayların inşallah bereket dolu olmasını diliyorum. Kurdeleyi bu dua temennisiyle kesiyorum” diyerek beraberindekiler ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.
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Açılışı çocuklarla yapan Erdoğan, hediyelerini verdiği çocuklarla yakından ilgilendi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki açılış töreninde çocuklarla yakından ilgilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Hacı Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. O sırada yanına gelen çocuklara hediyelerini vererek onlarla yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de
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