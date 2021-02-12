Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye tablet göndermesi: Birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ek binaları açılışında açıklamalarda bulundu. İBB'nin İstanbul'da kendi reklamını yaparak 40 bin tablet dağıtımıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Birileri İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Biz sadece Şahinbey Belediyesi'nde 50 bin tablet dağıttık. Ama bunu görmezler'' dedi.

Haber Merkezi 12 Şubat 2021, 14:23 Son Güncelleme: 12 Şubat 2021, 14:45 Yeni Şafak