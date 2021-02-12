Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye tablet göndermesi: Birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ek binaları açılışında açıklamalarda bulundu. İBB'nin İstanbul'da kendi reklamını yaparak 40 bin tablet dağıtımıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''Birileri İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Biz sadece Şahinbey Belediyesi'nde 50 bin tablet dağıttık. Ama bunu görmezler'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük gezi ve inceleme programı kapsamında Rize’nin Güneysu Belediyesi’ni ziyaret etti. Halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, esnafla sohbet etti, vatandaşları selamladı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuşan Erdoğan, İBB'nin İstanbul'da 40 bin tablet dağıtımı ile ilgili, ''Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor'' açıklamasında bulundu.