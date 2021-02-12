Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rizede
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük gezi ve inceleme programı kapsamında Rize’nin Güneysu Belediyesi’ni ziyaret etti. Halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, esnafla sohbet etti, vatandaşları selamladı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de 5 günlük gezi ve inceleme programlarına başladı.

Öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesindeki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Güneysu Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cami açılışına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ziyaretin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii’nin açılışını gerçekleştirerek, cuma namazını kılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.
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Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
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Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde cuma namazını kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı. Ayrıca Erdoğan Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı.
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Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti.
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Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.
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Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü? dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de fırına uğradı. Esnafla sohbet eden Erdoğan, simit ve ekmek alarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.


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