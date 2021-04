Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçileri sevindirdi: Patates ve soğan ücretsiz dağıtılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elde kalan patates ve soğanların TMO tarafından satın alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatı vermişti.

Patates ve kuru soğan bugün üreticiden alınmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, patates ve kuru soğanın, ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı öncesinde dağıtılacağını duyurdu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı ve çeltik üreticisi Hüseyin Arabacı, TMO'nun açıkladığı rakamla fiyatların daha da gerilemesinin önüne geçildiğini söyledi.

ÇİFTÇİNİN MALI DEĞERLENECEK

Çiftçinin girdi maliyetlerinin arttığını dile getiren Arabacı, "Tüccarın alacağı fiyatlar daha aşağı düşse bile bunu engellemesi açısından alınan karar güzel. Serbest piyasa bu fiyatı tonunu 3 bin liraya da alabilir ama TMO çiftçiye 'senin malını 3 bin 500 liraya alırım' diyor. Bu tabii ki sevindirici, çiftçinin malını değerlenmesi açısından" diye konuştu.

Edirne'nin Yağcılar köyünde yaşayan çiftçi Recai Tabak, genelde buğday ve ayçiçeği ekimi yaptığını belirtti.

ÇİFTÇİ MAĞDUR OLMAYACAK

Kendisinin elinde geçen seneden kalma ürün olmadığını anlatan Tabak, "Ben çeltik ekimi yapmadım, geçen seneden buğday ve ayçiçeği de kalmadı. Hepsini sattım. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çiftçilerimiz için umut verici. Bu durumda çiftçilerimiz mağdur olmayacak" dedi.

Tabak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Çiftçi Hüseyin Avcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçiler için verdiği müjdeden memnun olduklarını, elinde mahsulü kalan çiftçilerin ürünlerini değerlendirdiğini vurguladı.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ

Kırklareli'nin Asilbeyli köyünde çiftçilik yapan Hakan Hüsman, üreticiler olarak kararın ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Hüsman, bölgede ihtiyaçları kadar soğan ve patates yetiştirdiklerini ifade ederek bu kararın diğer üreticiler açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Artık üreticinin deposunda soğan, patates ve çektik kalmayacağını anlatan Hüsman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hüsman, üreticilerin özellikle salgın sürecinde zorlandığını sözlerine ekledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kentte üreticilerin ürünlerini kendi imkanlarıyla sattığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Niğde ve Nevşehir’den patates yüklenen 10 TIR'dan 4’ü İstanbul’la geldi. Geriye kalan 6 TIR'ın ise gün içerisinde gelmesi bekleniyor.

Gelen patatesler ilk olarak Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye’ye dağıtılmaya başlandı.

164 bin haneye yardım yapılacağını belirten İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca İstanbulumuzda belirlenen 164 bin haneye yardım yapılması planladı.

İstanbul Valiliğimizin koordinasyonuyla, 39 İlçe Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıfları, bu yardımların ulaştırılacağı ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirledi. İlimize gelen araçları Tuzla ilçemizde karşıladık" dedi.

"10 TIRDAN 4’Ü İLİMİZE ULAŞTI"

İhtiyaç sahibi her haneye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates ulaştırdıklarını söyleyen İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek, "Niğde ve Nevşehir’den patates yüklenen 10 TIR'dan 4’ü şu an ilimize ulaşmış durumda. Diğer 6 aracımız gün içerisinde gelmesini bekliyoruz. Bu ürünleri Anadolu yakamızdaki 10 ilçemize dağıtıyoruz. İlimize yapılacak sevkiyatları, hemen kaymakamlığımızca tahsis edilen dağıtım araçlarına naklediyor ve süratle sevk ediyoruz. Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

