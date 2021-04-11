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Ekonomi Erdoğan müjdeyi vermişti Üreticilerden patates ve soğan alımı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan müjdeyi vermişti: Üreticilerden patates ve soğan alımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerden alımına başlanan patates ve kuru soğanın, ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı öncesinde dağıtılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Erdoğan müjdeyi vermişti: Üreticilerden patates ve soğan alımı başladı
Üreticiden alınan patates ve soğan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediği bildirildi.

Tüketimin azalmasının stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğu belirtilerek, "Bu durum karşısında çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerden yemeklik patates ve kuru soğan alımı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 81 İl Valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirilmiştir.

Aynı zamanda Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin patates ve soğan dağıtımına ramazan ayı öncesi başlanması ile ilgili açıklamaları kamuoyuna yansımıştır" denildi.

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'VATANDAŞLARIMIZA BEDELSİZ OLARAK DAĞITILACAKTIR'

TMO'nun 10 Nisan itibariyle yemeklik patates, bugün itibariyle de kuru soğan alımlarına başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO alımlarında herhangi bir miktar sınırlaması söz konusu değildir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacaktır. Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek Valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Ayrıca, salgın nedeniyle toplu tüketim yerlerinin kapalı olmasına bağlı olarak pirinç tüketiminin azalması, iç ve dış piyasalardaki fiyat gerilemeleri, çeltik fiyatlarının düşmesine ve üretici elinde stok kalmasına sebep olmuştur.

Yeni üretim döneminde çeltik istihsalinde bir azalma olmaması ve üreticilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ile TMO çeltik stoklarının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2020 yılı mahsulü TMO çeltik alım fiyatları yukarı yönlü olarak revize edilmiş ve alımlara başlanmıştır.

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Üreticilerimizden alınan çeltikler TMO tarafından stoklanacak ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacaktır.

Üreticilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlatılan bu çalışma Bakanlığımız, Valiliklerimiz ve üretici örgütlerimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Bakanlığımız verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir.

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Çok sayıda patates üreticisi, elde kalan patateslerin TMO tarafından satın alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videoları çekerek sosyal medyada yayınladı. #GayretineŞahidizErdoğan etiketi ile birlikte yapılan paylaşımlar Twitter'da gündem oldu. Patates depolarından video yayınlayan üreticilerden biri, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız hem çiftçinin derdine derman oldu hem de buradan gidecek patatesleri dağıtarak fakir fukaraya derman oldu. Allah başımızdan eksik etmesin' ifadelerini kullandı.


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