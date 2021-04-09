Ekonomi Erdoğan talimatı verdi Üreticiden alınan patates ve soğan ücretsiz dağıtılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Üreticiden patates ve soğan alınıp ücretsiz dağıtılacak​

Erdoğan talimatı verdi: Üreticiden alınan patates ve soğan ücretsiz dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirildiğini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alımı yapılan patates ve kuru soğanın düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Üreticiden patates ve soğan alınıp ücretsiz dağıtılacak​
Üreticiden alınan patates ve soğan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğini belirtti.

TMO ÜRETİCİDEN SATIN ALACAK

Pakdemirli, bu gelişmelerin stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğunu kaydederek, "Patates ve soğan piyasalarında ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile TMO patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilo başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır" dedi.

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İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BEDELSİZ DAĞITILACAK

Bakan Pakdemirli, üreticilere katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup, mübarek Ramazan Ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır. Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

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