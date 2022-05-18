Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Yunanistan Başbakanı'nın, ABD kongresinde ayakta alkışlanması

Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur.

Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili

Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar.

DÜNYA Miçotakis'in şakşakçıları: ABD Kongre üyeleri skandal 'Kıbrıs' sözlerini ayakta alkışladı

GÜNDEM CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Atatürk Havalimanı' tehdidi: Gök kubbeyi başınıza yıkarız