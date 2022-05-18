Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Müttefik dediğimiz ABD Kongresinde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı'nın, ABD kongresinde ayakta alkışlanması ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Müttefik dediğimiz ABD Kongresinde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Yunanistan Başbakanı'nın, ABD kongresinde ayakta alkışlanması

Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur.

Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili

Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar.

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