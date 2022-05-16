CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Atatürk Havalimanı' tehdidi: Gök kubbeyi başınıza yıkarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamayla, Atatürk Havalimanı'nın yerine 'Millet Bahçesi' yapılacağını duyurmuştu. Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceği ve İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanmıştı.

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Muhalefet ise, söz konusu karardan rahatsız olarak ilk günden itibaren İstanbul Havalimanı'nın yapımına karşı bir tutum sergilemiş, CHP'li eski vekil Haluk Pekşen, Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı’nı, iktidara gelmeleri halinde Kargo Havalimanına dönüştüreceklerini söylemişti.

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ÖZTRAK'TAN TEHDİT: GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIZ

Bugün Tele1'de katıldığı canlı yayında benzer ifadeler kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara tehditler savurdu.

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İktidara gelmeleri durumunda Atatürk Havalimanı'nı yeniden açacaklarını belirten Öztrak, "Ben de buradan açıkça ifade etmek istiyorum; o pistleri kırıp, devleti zarara sokanlardan bunun hesabını sorarız. Çok açık, gök kubbeyi başlarına yıkarız. Devlet malına zarar vermekten hepsi çok ciddi sıkıntıya girer." ifadelerini kullandı.

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"HASTANE YAPACAK BAŞKA YER Mİ YOKTU?"

Öztrak'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Benim anladığım kadarıyla İstanbul Havalimanı'nın cazibesini kaybetme sorunu var. Atatürk Havalimanı ödüllü, kullanılabilir bir havalimanıydı. 2030-40'lı yıllara kadar da kullanılabilirdi. Daha ufak çaplı bir havalimanı yapılabilirdi. İktidara gelirsek, burayı yeniden açacağız.

Ben de buradan açıkça ifade etmek istiyorum; o pistleri kırıp, devleti zarara sokanlardan bunun hesabını sorarız. Çok açık, gök kubbeyi başlarına yıkarız. Devlet malına zarar vermekten hepsi çok ciddi sıkıntıya girer. Böyle rezalet olmaz. Herhangi bir makul nedene dayanmadan mevcut binaları yıkıyorsunuz. Daha önce biliyorsunuz daha önce ucuna hastane yapmışlardı sanki başka hastane yapacak yer yoktu. Bu siyasi vandallıktır."