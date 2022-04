Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik etkileri on yıllar sürecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu. Krizin derinleşerek devam ettiğini ve yeni bir soğuk savaş dönemine girildiğini belirten Kalın, "Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak." dedi.

