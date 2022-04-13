Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik etkileri on yıllar sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor." diyen Kalın, "Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak." ifadelerini kullandı.
"SAVAŞIN ETKİLERİ ON YILLAR SÜRECEK"
Yeni bir soğuk savaş dönemine girildiğini belirten Kalın, şunları söyledi:
"Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.
Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."
Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.
Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.
Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.