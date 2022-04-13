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Dünya Ukraynada tutuklanan muhalif lider Medvedçukun eşi Cumhurbaşkanı Erdoğandan yardım istedi
AVRUPA

Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kamuoyunda 'Putin'in kızının vaftiz babası' olarak da tanınan muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un yakalandığını duyurmuştu. Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Marchenko, Türkçe olarak, "İyi dost kara günde belli olur" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynada tutuklanan muhalif lider Medvedçukun eşi Cumhurbaşkanı Erdoğandan yardım istedi
Oksana Marchenko

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık iki ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı olan Viktor Medvedchuk, hakkında 'vatan ihanet' nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı.

Medvedchuk, 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'e yakınlığıyla tanınan Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önermişti.

Putin'in kızının 'vaftiz babası' Ukrayna'da yakalandı
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Putin'in kızının 'vaftiz babası' Ukrayna'da yakalandı

EŞİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Söz konusu gelişmeler sonrası Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Marchenko, kendi dilinde yaptığı konuşmanın kısa bir bölümünde Türkçe olarak, "İyi dost kara günde belli olur" dedi.

Marchenko'nun Rusça açıklamaları ise şöyle:

"Sayın Erdoğan, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Eşimin hayatından endişe duyuyorum. Otoriteniz oldukça büyük. (Ukraynalılar) Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Otoritenizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum"

Medvedçuk - Marchenko
Medvedçuk - Marchenko

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