Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık iki ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı olan Viktor Medvedchuk, hakkında 'vatan ihanet' nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı.

Medvedchuk, 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'e yakınlığıyla tanınan Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önermişti.

DÜNYA Putin'in kızının 'vaftiz babası' Ukrayna'da yakalandı

EŞİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Söz konusu gelişmeler sonrası Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

REKLAM

Marchenko, kendi dilinde yaptığı konuşmanın kısa bir bölümünde Türkçe olarak, "İyi dost kara günde belli olur" dedi.

Marchenko'nun Rusça açıklamaları ise şöyle:

"Sayın Erdoğan, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Eşimin hayatından endişe duyuyorum. Otoriteniz oldukça büyük. (Ukraynalılar) Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Otoritenizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum"

Medvedçuk - Marchenko