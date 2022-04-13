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Dünya Zelenskiynin Steinmeieri kabul etmemesine Almanyadan tepki Bu rahatsız edici
AVRUPA

Zelenskiy'nin Steinmeier’i kabul etmemesine Almanya'dan tepki: Bu rahatsız edici

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Kiev’de kabul etmek istemeyişini "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiynin Steinmeier’i kabul etmemesine Almanyadan tepki: Bu rahatsız edici
Frank-Walter Steinmeier

Olaf Scholz, "RBB24 info" radyosuna yaptığı açıklamada, şimdilik Ukrayna’yı ziyaret etmeyi düşünmediğini belirterek savaş çıkmadan kısa bir süre önce bu ülkeye gittiğini ayrıca Zelenskiy ile de sıkça konuştuğunu anlattı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Kiev’i ziyaret etme isteğinin reddedilmesine ilişkin bir soru üzerine Scholz, "Almanya Cumhurbaşkanı Ukrayna’ya gitmek istiyordu ve burada Devlet Başkanı (Zelenskiy) ile buluşacaktı. (Steinmeier) Almanya’da devletin başıdır. Bu arada hizmetlerinden dolayı büyük çoğunlukla yeniden seçildi. Bundan dolayı onu kabul etmek iyi olurdu." ifadesini kullandı.

  • Scholz, bu konuda çok fazla yorum yapmak istemediğini belirterek Steinmeier’in kabul edilmemesinin "kibar söylemek gerekirse biraz rahatsız edici" olduğunu kaydetti.

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Steinmeier’i savunan Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını kınadığına işaret etti.

"Doğru ve makul silahlar" sağlamak istiyor

Ukrayna’ya silah desteğinin verilmesi konusuna da değinen Scholz, bu konuda müttefiklerle yakın koordinasyon içinde olduğunu ifade ederek Almanya’nın tek başına hareket etmeyeceğini söyledi.

Scholz, Ukrayna'ya asker gönderilmesini gerektirmeyecek "doğru ve makul silahlar" sağlamak istediklerini belirtti.

Polonya ve Baltık ülkeleri liderleri, Steinmeier ile Kiev’e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Steinmeier’i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.

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