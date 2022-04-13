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Dünya Kremlinden Bidena soykırım tepkisi Kabul edilemez
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Kremlin'den Biden'a 'soykırım' tepkisi: Kabul edilemez

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da yaşananlar için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Biden'ın açıklamasının 'kabul edilemez' olduğunu belirten Rusya, soykırım iddialarını reddetti.

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Haber Merkezi Diğer
Kremlinden Bidena soykırım tepkisi: Kabul edilemez
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov

Kremlin, Ukrayna'da yaşananlar için ilk kez 'Soykırım' ifadesini kullanan Biden'ın tanımlamasının "kabul edilemez" olduğunu açıkladı. Kremlin soykırım iddialarını da bir kez daha reddetti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Kategorik olarak aynı fikirde değiliz ve durumu bu şekilde çarpıtmaya yönelik her türlü girişimi kabul edilemez buluyoruz" dedi.

BİDEN'DAN SERT ELEŞTİRİLER

ABD Başkanı Joe Biden, Iowa eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerinin dozunu arttırdı.

Ziyarette yaptığı konuşmada ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesini değerlendiren Biden, "Aile bütçeniz, deponuzu doldurma gücünüz, bunların hiçbiri bir diktatörün (Putin'in) dünyanın diğer ucunda savaş ilan edip etmemesine ve soykırım yapıp yapmamasına bağlı olmamalı" ifadesini kullandı.

"EVET SOYKIRIM DEDİM"

Biden, ziyaretinin ardından Air Force One'a binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da sözlerinin arkasında durdu.

"Evet, buna soykırım dedim" şeklinde konuşan Biden, "Putin'in Ukraynalı olabilme fikrini bile ortadan kaldırmaya çalışma çabası giderek daha açık hale geldi" ifadesini kullandı.

Biden, "Geçen haftadan farklı, kelimenin tam anlamıyla Rusların Ukrayna’da yaptıklarına dair gün geçtikçe daha da çok kanıt ortaya çıkıyor" dedi.

Ukrayna'da soykırım yapılıp yapılmadığına uluslararası düzeyde hukukçuların karar vereceğini söyleyen Biden, "Ama bana öyle görünüyor" şeklinde konuştu.

  • Öte yandan daha önce Bucha'daki olayları "savaş suçu" olarak nitelendiren Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yönelik ilk kez "soykırım" ifadesini kullanmış oldu.

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