Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Başkanı Biden Putinin Ukraynalı olma fikrini silmeye çalışıyor
AMERİKA

ABD Başkanı Biden: Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalışıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını belirterek, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." dedi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden: Putinin Ukraynalı olma fikrini silmeye çalışıyor
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Iowa ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığına yönelik sözlerini değerlendirdi.

"Soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını vurgulayan Biden, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." dedi.

Kiev yakınlarındaki Buça'da sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin Biden, "Bu konudaki kanıtlar artıyor. Durum geçen haftakinden daha farklı. Rusların Ukrayna'da tam anlamıyla korkunç şeyler yaptığına dair daha büyük kanıtlar var." ifadelerini kullandı.

Biden, Ukrayna'da yaşananlara ilişkin her geçen gün daha çok şey öğrendiklerine işaret ederek, "Avukatların uluslararası açıdan bu olayları benim gördüğüm gibi görmediklerine karar vermelerine izin vereceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını söylemişti.

Putin'in yakın arkadaşı Ukraynalı firari milletvekili Medvedchuk yakalandı
DÜNYA
Putin'in yakın arkadaşı Ukraynalı firari milletvekili Medvedchuk yakalandı

'ABD açısından kaygı verici': Çin ve Rusya'nın uzay filoları ile ilgili çarpıcı tespit
DÜNYA
'ABD açısından kaygı verici': Çin ve Rusya'nın uzay filoları ile ilgili çarpıcı tespit

Biden: ABD'deki enflasyonun nedeni Putin
DÜNYA
Biden: ABD'deki enflasyonun nedeni Putin

Polisi görünceeğitim akıllarına geldi

Polisi görünce
eğitim akıllarına geldi

Adana'da sendika binasına kumar baskını.
Kutu kutu pense

'Kutu kutu pense'

​Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem.
Sosyal medyadabüyük tepki çekmişti

Sosyal medyada
büyük tepki çekmişti

​Kadınların görüntülerini çekip paylaşan iki kişi gözaltında.
'ABD açısından kaygı verici'

'ABD açısından kaygı verici'

​Çin ve Rusya'nın uzay filoları ile ilgili çarpıcı tespit.
Yedi ilde<br>şaşırtan kar yağışı

Yedi ilde
şaşırtan kar yağışı

Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.
Enflasyonun sorumlusu Putin

Enflasyonun sorumlusu Putin

Biden: Arabanızın deposunu doldurma gücünüz bir diktatöre bağlı olmamalı.

Ziraat Bankası tarımsal üretime büyük katkı verecek kredi paketleri açıkladı.

​Hakimin yakınına önce kadro sonra beraat.
Aranıyor

Aranıyor

Metro istasyonu saldırısı şüphelisi Frank R. James'in başına 50 bin dolar ödül konuldu.

​Sivil katliamlar ve Mariupol'de kimyasal silah iddiaları barış masasına darbe vurdu.

​Çağrı filmi 4K kalitesiyle 15 Nisan'da yeniden gösterime girecek.

S. Arabistan'ın hac ve umre kararı sevindirdi.

​Edi Rama: Türkiye üçüncü aktör değil stratejik ortağımız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.