Biden: ABD'deki enflasyonun nedeni Putin

ABD başkanı Joe Biden son 41 yıldaki en yüksek enflasyon rakamlarından Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu belirten ABD Başkanı Biden: "Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı" dedi.

Putin'in Ukrayna'yı işgali tüm dünyada gaz ve gıda fiyatları artırdığını söyleyen Biden "Yani her şeyin fiyatı yükseliyor. Bugünkü enflasyon verilerinde gördük. Mart ayındaki fiyat artışının yüzde yetmişi Putin'in benzin zammından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Açıklanan ABD enflasyon verilerine göre mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

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EKONOMİ ABD'de rekor enflasyon: Son 41 yılın zirvesini gördü