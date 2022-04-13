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Dünya Biden ABDdeki enflasyonun nedeni Putin
AMERİKA

Biden: ABD'deki enflasyonun nedeni Putin

Ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu belirten ABD Başkanı Biden: "Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Biden: ABDdeki enflasyonun nedeni Putin
Joe Biden

ABD başkanı Joe Biden son 41 yıldaki en yüksek enflasyon rakamlarından Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu belirten ABD Başkanı Biden: "Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı" dedi.

Putin'in Ukrayna'yı işgali tüm dünyada gaz ve gıda fiyatları artırdığını söyleyen Biden "Yani her şeyin fiyatı yükseliyor. Bugünkü enflasyon verilerinde gördük. Mart ayındaki fiyat artışının yüzde yetmişi Putin'in benzin zammından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Açıklanan ABD enflasyon verilerine göre mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

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