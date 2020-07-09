Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın ibadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır" dedi.

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"Daha fazla insan Ayasofya'yı ziyaret edebilir"

Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı.

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"Bu oyuna kimsenin gelmemesi gerekir"

Kalın, İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak plan"ına ilişkin, "Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir" diye konuştu.

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OYNAT 00:00 86 yıldır kanayan yara: Ayasofya İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

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