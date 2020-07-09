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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ayasofyanın ibadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığından son dakika sosyal medya ve Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın ibadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" değerlendirmesinde bulundu. Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin de açıklamada bulunan Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır" dedi.

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"Daha fazla insan Ayasofya'yı ziyaret edebilir"

Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı.

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