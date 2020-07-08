AK Parti'den son dakika Ayasofya açıklaması! Ayasofya ibadete açılacak mı?
Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması: İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir, Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, '15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?' sorusuna, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz" cevabını verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, '15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?' sorusuna, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.
AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değil
Numan Kurtulmuş, "Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında nerdeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir destegi söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı sistemi
Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir" diye konuştu.