Gündem DBP Eş Başkanı Bayındır ve DBPli yönetici Altun terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı
POLİTİKA

DBP Eş Başkanı Bayındır ve DBP'li yönetici Altun 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Hayrettin Altun, tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
DBP Eş Başkanı Bayındır ve DBPli yönetici Altun terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı
​DBP Eş Başkanı Keskin Bayındır.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Aralık'ta gözaltına alınan ve aralarında Bayındır'ın da bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı

PKK’nın kadın yapılanmasına darbe
GÜNDEM
PKK’nın kadın yapılanmasına darbe
İstanbulda dört ilçede su kesintisi

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi

​İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı.
Önceden çöpe gidiyordu

Önceden çöpe gidiyordu

​Şimdi köylü kadınların kazanç kapısı oldu.
Toplam değeri tam1 trilyon dolar

Erdoğan: Fatih Sondaj Gemisi yeni doğal gaz rezervi keşfetti

​Sahte bilezik verip gerçek altın aldılar.

​Beş yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşinin boğazını kesti.

Teröristlere verdiği desteği kabul etmişti: DEAŞ saldırısında ölen ABD’li askerlerin ailelerinden LaFarge’a dava
Dünya

Teröristlere verdiği desteği kabul etmişti: DEAŞ saldırısında ölen ABD’li askerlerin ailelerinden LaFarge’a dava

Terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği saldırılarda ölen ABD’li üç askerin ailesi, DEAŞ’a yardım ettiği yönündeki suçlamaları kabul eden Fransız çimento devi Lafarge’a dava açtı.
İşgalci İsrail Kudüslü 600'ü aşkın çocuğa ev hapsi uyguladı
Dünya

İşgalci İsrail Kudüslü 600'ü aşkın çocuğa ev hapsi uyguladı

İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te bu yıl 600'den fazla Filistinli çocuğa ev hapsi uyguladığı bildirildi.

Filistin Esir İşleri Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Kudüslü çocukların İsrail'in ev hapsi uygulamalarıyla eğitim başta olmak üzere birçok haklarından mahrum bırakıldıkları gibi korku süreçlerine maruz kaldıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfini açıkladı: Çaycuma-1'de 58 milyar metreküplük rezerv bulundu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfini açıkladı: Çaycuma-1'de 58 milyar metreküplük rezerv bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Karadeniz'deki doğalgaz çalışmalarıyla ilgili gelişmeyi aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" ifadelerini kullandı. EYT'lilerle ilgili çalışmanın yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT yıl sonuna kadar gündemimizden çıkacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırsatçılar, günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır." diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Erdoğan, enflasyon hedefinin 2023 sonunda %30'un altına, 2024'te ise tek haneye düşürmek olduğunu söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.