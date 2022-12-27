DBP Eş Başkanı Bayındır ve DBP'li yönetici Altun 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfini açıkladı: Çaycuma-1'de 58 milyar metreküplük rezerv bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Karadeniz'deki doğalgaz çalışmalarıyla ilgili gelişmeyi aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" ifadelerini kullandı. EYT'lilerle ilgili çalışmanın yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT yıl sonuna kadar gündemimizden çıkacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırsatçılar, günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır." diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Erdoğan, enflasyon hedefinin 2023 sonunda %30'un altına, 2024'te ise tek haneye düşürmek olduğunu söyledi.