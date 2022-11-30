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ANKARA

PKK’nın kadın yapılanmasına darbe

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK’nın kadın alan yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlattı. 6 aylık çalışmanın ardından aralarında HDP’li eski Ağrı Diyadin Belediye Başkanı H.A., eski HDP PM üyesi B.A., eski İzmir HDK sözde eş sözcüsü D.A., eski BDP kadın meclisi üyeleri ve çalışanları ile eski HDP Genel Merkez anketörü M.T.’nin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
PKK’nın kadın yapılanmasına darbe
Arşiv

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK’nın kadın alan yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Daha önce gözaltına alınan örgüt mensuplarının itiraflarının yanı sıra MASAK raporu, HTS verileri ve otel-yurt dışı birliktelikleri uzman ekiplerce irdelendi. Kırsalda etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu kadın yapılanması içinde faaliyet yürüten örgüt kadroları hakkında bilgilere ulaşıldı. 6 aylık çalışmanın ardından aralarında HDP’li eski Ağrı Diyadin Belediye Başkanı H.A., eski HDP PM üyesi B.A., eski İzmir HDK sözde eş sözcüsü D.A., eski BDP kadın meclisi üyeleri ve çalışanları ile eski HDP Genel Merkez anketörü M.T.’nin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerden 19’u yakalandı. Örgüte kadın eleman temin eden şüphelilerin, HDP’li belediyelerden gelen paraları PKK’nın “değer ailelerine” gönderdiği belirlendi. Kandil’de örgütsel toplantılar yapan şüpheliler, seçim süreçlerinde de kırsalda silahlı faaliyet yürüten teröristlerle koordineli şekilde Türkiye’de aday belirleme çalışmalarına müdahil olmuş.

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