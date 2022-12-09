CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP'nin eş başkanı olduğu belirlendi. Bedrettin Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı.

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