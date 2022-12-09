Gündem CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeşin BDP mitingde eş başkan olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı
POLİTİKA

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı

Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP'nin eş başkanı olduğu belirlendi. Bedrettin Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeşin BDP mitingde eş başkan olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı
CHP'li Bedrettin Gündeş'in PKK paçavralarıyla videosu ortaya çıktı.

Mersin'de PKK'lı teröristler tarafından polisevine gerçekleştirilen saldırının ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınması sonrası tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP'nin eş başkanı olduğu ortaya çıktı.

Bedrettin Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaştı.

"TANIDINIZ MI KILIÇDAROĞLU?"

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK/KCK Terör Örgütü tutkunu, aşağıda videodaki şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu?

Bu konuyla ilgili bir arzunuz, talimatınız var mı?"

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine gerçekleşen PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Bedrettin Gündeş ve belediye personeli 18 kişi gözaltına alındı.

Bedrettin Gündeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasından tutuklandı.

CHP'li Bedrettin Gündeş'in PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 01:13
CHP'li Bedrettin Gündeş'in PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı
Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP'nin eş başkanı olduğu belirlendi. Bedrettin Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı.


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