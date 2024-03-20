Deprem maalesef bizi beklemiyor şehirlerimiz için acele etmeliyiz

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile 11 şehirde 30 bin 723 aile daha yeni yuvalarına kavuştu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Deprem maalesef bizi beklemiyor. Dolayısıyla şehirleri depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Afeti takip eden süreçte dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, dünkü kurayla 11 şehirde 30 bin 723 aileyi daha yeni yuvalarına kavuşturduklarını belirtti.

DEPREM BİZİ BEKLEMİYOR

Ülke ve şehirlerin üzerindeki deprem yükünü gelecek yıl sonrası tümüyle kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Deprem maalesef bizi beklemiyor. Bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi hiç beklemiyor. Dolayısıyla şehirleri depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz. Bilhassa İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip yerlerde Allah göstermesin, böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır.”

ZÜBÜK SİYASETİN ZERRE ÖNEMİ YOK

“Her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır. Zübük siyasetiyle başka alanlarda insanların gözlerini boyamak belki mümkün olabilir ama bu anlayışın deprem karşısında zerre kadar önemi yoktur. Bunun için milletimden, kendi evinden başlayarak mahallesini, ilçesini, şehrini, ülkesini depreme karşı hazırlayacak olanlara destek vermesini istiyorum.”

SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞACAĞIZ

Murat Kurum'un İstanbul'u depreme en iyi şekilde hazırlayacağını vurgulayan Erdoğan "Seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kirlenmiş bir yönetim var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İstanbul’da kirlenmiş bir yönetim var” dedi.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı. Törene canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, hizmete açtıkları eserle birlikte İstanbul Havalimanı'nın açılmasından bu yana İstanbul'a 162 kilometreye yakın raylı sistem kazandırdıklarını vurguladı. “Şehrimizdeki raylı sistem alanın toplam mesafesi ise 362 kilometreyi buldu” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha önemlisi bu raylı sistemlerin büyük bölümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.”

5 YILDA 8 KİLOMETRE YAPTI

“Mesela son 5 yılda İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 kilometredir. Hatta üzeri toprakla kapatılarak tümden iptal edilen projeler de mevcuttur. Bugün İstanbul yollarını gösteren ekranlara baktığınızda, günün çoğunda yolların kırmızı olduğunu, yani durma noktasına yakın yoğunlukta bir trafik olduğunu görürsünüz. Yol yapmayı, tünel yapmayı, köprü yapmayı, metro yapmayı, vapur işletmeyi mevcut ulaşım hatlarını verimli şekilde çalıştırmayı bilmeyen bir belediye yönetiminin yol açtığı bu acı tablo, İstanbul'un kaderi değildir. Bırakın yeni projeler geliştirmeyi, sorunsuz, sıkıntısız işleyen bir sistemi devam ettirmeyi bile beceremediler. Bu zihniyet görevde olduğu müddetçe İstanbul'un trafik çilesi daha da artacak, İstanbullu kardeşlerim trafikte daha fazla vakit harcayacak.”

PARA GÖRÜNTÜLERİYLE ANILIYOR

“İstanbul gerçek belediyeciliği ziyadesiyle hak etmektedir. Üstelik bugün İstanbul'da sadece iş bilmez, iş yapmaz, eser ve hizmet fukarası değil, tıpkı 1989'da olduğu gibi kirlenmiş bir yönetim vardır. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı eserler ve hizmetlerle değil, nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır. Sorsanız, ‘Bu paralarla CHP'ye il binası alındı’ diyorlar. Ama alındığı söylenen il binasına ödenen rakamla ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse izah edemiyor.”

NEREYE HARCIYORLAR BELLİ DEĞİL

“Bir taraftan üst geçitlerin gövdesine ‘İsraf değil’ derken, öbür taraftan deste deste dolarlar ile neyi nerede harcıyorlar belli değil. Şimdiye kadar yapılan açıklamaların hepsi bir öncekini tekzip etti, yalanladı, şüphe bulutlarını dağıtmak bir yana daha da arttırdı. ‘Hesap uzmanıyım’ diyerek övünenlerin ise hiçbir yerde sesi, soluğu çıkmıyor. İstanbul'u, depreme hazırlığıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal belediyeciliğiyle geriletenler, siyaseti de kirleterek hem şehre hem ülkeye çok büyük bir kötülük yapmışlardır. Geciken eser ve hizmetlerin telafisi, vakit ve kaynak meselesidir. Ama kirlenen siyasetin bedeli, gençlerimizin kalbinde ve kafasında oluşturacağı soru işaretleri sebebiyle nesiller boyu sürecektir.”

BU ŞEHİRLERE YAZIK

“Milletimiz benzeri durumlara 1980'li, 1990'lı yıllarda şahit oldu. Gençlerimiz belki hatırlamaz ama orta yaş üzeri kuşak iyi bilir. 1989'da İstanbul'da, Ankara'da, daha pek çok şehirde CHP'li belediye yönetimlerinin hesabını veremedikleri pis işler yüzünden ülkemizde çok büyük tartışmalar yaşandı. Bu ülkenin tarihine, ‘İSKİ skandalı’ diye bir rezaleti bu CHP yazdırdı. Sonuçta milletimiz 1994 seçimlerinde bunların hepsini tasfiye etti ve bizi iş başına getirdi. Aradan geçen bunca yıldan sonra adeta bir dejavu yaşıyor, aynı filmi yeniden izliyor gibiyiz. İsimler farklı ama kafalar aynı, kepazelikler aynı. Yazık. Bu ülkeye de yazık, bu şehirlere de yazık.”

31 Mart’a kadar ücretsiz

Açılışı yapılan hattın uzunluğunun 14 kilometre, istasyon sayısının ise 4 olduğunu belirten Erdoğan, “Bu hat sayesinde Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidilebilecek. Aynı zamanda bu açılışla Arnavutköy'ü, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattına da bağlıyoruz. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da bu metro ile 41 dakikaya düşüyor. Bu projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağı” dedi. Tören sonunda Erdoğan'ın “31 Mart'a kadar burayı ücretsiz yapmak bence isabetli olur Abdulkadir Bey” sözü üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı, uğurlu olsun” karşılığını verdi.

Yeniden yükselişi başlatacağız

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açılışında konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2 aylık süreçte İstanbul'da yeni metro hatlarını açmasıyla birlikte kentteki ulaşımı rahatlatmak adına çok ciddi, çok önemli adımlar attığını belirten Kurum, şunları söyledi: “1 Nisan'dan sonra İstanbul'daki trafik çilesini bitireceğimiz, vatandaşımızı rahatlatacak çilesiz bir trafiğe kavuşturacak adımlarımızı, yine aynı anlayışla zatıalinizin liderliğinde atacağız. İnşallah hep birlikte İstanbul'un bu 5 yıllık kırgınlığını, bu 5 yıllık üzgünlüğünü 31 Mart akşamı bitirecek, İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız.”

CHP ırkçılıkta kendiyle yarışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak’ta 52 eserin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. 35 bin kişiye hitap eden Erdoğan şunları söyledi: “Hangi kökene meşrebe fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. ‘Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez’ diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadık.”

HERKESİ BAĞRIMIZA BASTIK

“Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin herkesi bağrımıza bastık. Ancak 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcilisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi geçmişiyle yarışıyor.”

ANKARA ‘YAVAŞ’LIKTAN KURTULMALI

“Son 5 yılda Ankara’nın nasıl bir hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştüğünü çok iyi biliyorsunuz. Ankara bir 5 yıl daha böyle yönetilmeyi kaldıramaz. Ankara’nın ‘Yavaş’lıktan kurtulması ve bir an önce hızlanması gerekiyor.”

Bayram tatili 9 gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı tatilini 9 güne çıkardıklarını açıkladı. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin, "Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik" dedi. Böylece 8-9 Nisan tarihleri de tam gün tatil ilan edilmiş oldu.

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Erdoğan, Ankara’da ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda bir araya geldi. Burada şoför esnafına müjde niteliğinde açıklama yapan Erdoğan, "Meclisin açılması ile dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz. Aynı düzenlemede şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilme haklarını da korumaya alacağız. Ulaştırma ve Çevre Bakanlığımız gerekli mevzuat hazırlıklarını yaptı. Seçimlerden sonra parlamentomuzun takdirine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.







