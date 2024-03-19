Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için kritik deprem uyarısı: Acele etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”ne canlı bağlantı ile katıldı.

















Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;





Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 53 bin kardeşimizi rahmetle yad ediyoruz. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref eylesin diyorum. Depremzedelerimizin geçici olarak gittikleri yerlerde onlara dört elle sarılan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.





Depremin ardından aylar boyunca bölgede kalarak yardım ve yeniden inşa çalışmalarını yöneten kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum.





Taşınmadan kiraya, geçici barınmaya kadar 115 milyarlık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık. Depremde hayatını kaybedenleri geriye getirmeyiz ama onun dışında her alanda elimizi taşın altına koyduk.





Taşınmadan kiraya, geçici barınmaya kadar 115 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık.





"Vatandaşlarımızı evlerine kavuşturuyoruz"





Geçtiğimiz aylarda 46 bin konutun anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 37 bin 723 hanemizi evlerine kavuşturuyoruz.





2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözünü yerine getirmeye çok az kaldı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine çıkaracağız.





Asrın felaketinin sebep olduğu sıkıntıların ardından kalkmak kolay değil. Depremin maliyeti 104 milyar doları buluyor.





Önümüzdeki yıldan sonra şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü kaldırmak istiyoruz. Böyle bir yükün altından milli dayanışma, konut inşasındaki güçlü birikimle ancak biz kalkabilirdik. Şehirlerimizi, konutların yanı sıra caddeleriyle yeni baştan tasarlıyoruz.





Kahramanmaraş'ta 7 bin 858'i konu 445'i köy evi olmak üzere 8 bin 303, Hatay'da 3 bin 614, Adıyaman'da 5 bin 418, Gaziantep'te 4 bin 12, Diyarbakır'da 2 bin 992 konut, Malatya'da bin 700 konut, Osmaniye'de bin 596 konut, Şanlıurfa'da bin 132 konut, Elazığ'da 838 konut, Adana'da 727 konut, Kilis'te 391 konut, toplamda 30 bin 723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.





1.5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. 2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözünü yerine getirmeye çok az kaldı. Yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız. 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden yuva ve iş yerlerine kavuşturmaktır. Depremin maliyeti 104 milyar doları buluyor. Bu yılın bütçesinde 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. Geçtiğimiz yıl da bütçeden aynı meblağda harcama yapmıştık. Bunlar sadece bütçeden yaptığımız harcamaları ifade ediyor.





Sivil toplum kuruluşları, şirketlerin, vatandaşların, belediyelerin katkıları bunun dışındadır. Ülkemizin ve şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı hedefliyoruz. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan ve konut sayısından daha yüksek inşa faaliyetini ifade ediyor. Millet ve devlet olarak canımızdan bir parça olarak gördüğümüz deprem bölgesinin ve depremzedelerimizin yaralarının bir an önce sarılması için gece gündüz çalıştık. Caddeleriyle meydanlarıyla üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. Ülkemizin tamamıyla birlikte deprem bölgemizi de Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.





'Seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var'





Ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın, hiçbir gündemin bizi deprem bölgesiyle ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Depremin hemen ardından Mayıs ayında Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlediğiniz önemli seçim yaşadık. Yeni bir seçimin arefesindeyiz. Bölgemizde yaşanan insani kriz ve çatışmalar genişliyor. Gazze'deki katliamın insani ve vicdani sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz. Bunların hiçbiri deprem bölgemizi ayağa kaldırmanın önüne geçemiyor. İnşallah bu badireyi de geride bırakacağız.





"İstanbul için acele etmeliyiz"





Kamu binalarının büyük kısmını da tekrar inşa ettik. Hala dönüştürmemiz gereken pek çok bina var. 6 Şubat depreminde yıkılan binaların yüzde 90'ından fazlasını 1990 öncesi yapımı olduğunu görüyoruz. Az sayıdaki yeni binaların ise, teknik eksik ve sonradan müdahale ile bu yıkıma maruz kaldı. Deprem maalesef hazırlık yapmamızı beklemiyor. Şehirlerimiz için acele etmeliyiz. Bilhassa İstanbul için acele etmeliyiz. Orada böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır.





Bu şekilde kurtaracağımız canların bedeli olmayacaktır. Bir an önce gereken dönüşümleri yapmak mecburiyetindeyiz. Her kim deprem tehdidini küçümserse bu milletin en büyük düşmanıdır. Zübük siyasetiyle başka alanlardan göz boyamak belki mümkün olabilir ancak bu anlayışın deprem karşısında önemi yoktur.





"Deprem siyaset üstü bir konudur"





Deprem siyaset üstü bir konudur, ihmale gelmez. Deprem riski ve deprem sonrası kayıp yaşama olayı en yüksek olan İstanbul'a Murat Kurum'u aday gösterdik. son 5 yıldaki tüm afetlerde çalışmaları başarıyla yöneten Murat kardeşimizin İstanbul'u da depreme en iyi şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz.





Aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerimizde de seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz. Bugünkü kura töreniyle anahtarını alacak vatandaşlarımıza konutlarının hayırlı olmasını diliyorum.







