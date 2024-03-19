İlk olarak AFAD tarafından inşası tamamlanan deprem konutu ve köy evinin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Teslim ettiğimiz deprem konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yeni metronun açılış törenine iştirak ettik. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. 62 kalem eser ve projeyi hizmete açtık. Yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu sofra muhabbet sofrası. Şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz vardır. Siyasete atıldığımız ilk dönemden itibaren sizlerle dertleştik hasbihal ettik. Sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Türkiye'nin nabzını tutarken sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Şu mübarek iftar sofrasının güzelliğini beraber paylaşıyoruz. Şoför kardeşlerimizle ayrı bir dostluğumuz vardır. Her zaman esnafımızla bir arada olduk, sesinize kulak verdik. Şoför esnafı kardeşlerimin ötekileştirildiğini üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez bir durumdur.