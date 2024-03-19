Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
İlk olarak AFAD tarafından inşası tamamlanan deprem konutu ve köy evinin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Teslim ettiğimiz deprem konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yeni metronun açılış törenine iştirak ettik. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. 62 kalem eser ve projeyi hizmete açtık. Yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Bu sofra muhabbet sofrası. Şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz vardır. Siyasete atıldığımız ilk dönemden itibaren sizlerle dertleştik hasbihal ettik. Sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Türkiye'nin nabzını tutarken sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Şu mübarek iftar sofrasının güzelliğini beraber paylaşıyoruz. Şoför kardeşlerimizle ayrı bir dostluğumuz vardır. Her zaman esnafımızla bir arada olduk, sesinize kulak verdik. Şoför esnafı kardeşlerimin ötekileştirildiğini üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez bir durumdur.
Belediye başkanları sorunları tespit edip çözüm üretmelidir. Saatler sürecek yatırımları vatandaşlarımızın istifadesini sunduk. Plakalara dair mülkiyet sorunlarını düzenlemeyle gidereceğiz.
Asfalt dökmekle yol köprü yapmamakla övünenlere hak ettikleri cevabı 31 Mart'ta vereceğinize inanıyorum.
Pazartesi ve Salı günü bayram tatiline eklenmiştir. Kamu çalışanlarına bayramda 9 günlük tatil.
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