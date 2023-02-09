Destici gözyaşlarını tutamadı: Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Destici, babasının vefatının ardından başsağlığı dileklerini iletenlere teşekkür etti.
Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, Malatya'dan başlayarak Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yerinde incelemelerde bulunduğunu anlattı.
Mustafa Destici, bu sırada gözyaşlarını tutamadı ve konuşmakta zorlandığını dile getirdi.
Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen, deprem bölgesinde olağanüstü bir gayretle çalışanlara şükranlarını sunan Destici, "Bu işin A partilisi, B partilisi; A etnik kökeni, B mezhebi yoktur. Acı, deprem hepimiz için." ifadelerini kullandı.
Yardımların ulaştırılması konusunda herhangi bir parti ayrımı yapılmadığına işaret eden Destici, öte yandan depremin bazı kişilerce istismar edildiğini söyledi. Destici, "Yurt dışından bunun, Türkiye düşmanları tarafından bir fırsata çevrildiğini görüyoruz ama içerde maalesef az da olsa bazı sözde siyasetçilerimizin ya da diğer kişilerin bunu istismar etmesi veya deprem üzerinden bir takım sevinç gösterileri yapmaları, bizi çok üzdü. Çünkü biz, acısını da sevincini de birlikte yaşamış; zaferleri de birlikte kazanmış bir milletiz. İnanıyorum ki, bundan sonra da bu zaferleri birlikte kazanacağız, birlik ve dayanışma içerisinde bunu da atlatacağız." değerlendirmelerinde bulundu.
BBP lideri Destici, OHAL kararına ilişkin "OHAL kararını destekliyoruz. İhtiyaç olduğunu, bölgede yaptığımız görüşmelerde gördük." dedi.
Milletin ve siyasi partilerin, felaket sonrası birleşerek tek yumruk haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.