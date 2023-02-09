"Sadece dua okuyabildim buna fırsat bulmadan ölenler oldu"

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Bu bir deprem değil, bir felaketti.

Nasıl yatağımdan kalktığımı bilemiyorum. Sarsıntı beni duvardan duvara atmış. Kolumun biri sıyrılmış, biri kırılmış. Kendimi yerde buldum bir anda. Evim çökmedi ama yaralandım. Ecelimin geldiğini düşündüm. Evimdeki bütün eşyalar dağıldı. Her yer karanlık, sadece sesler duyuluyordu.

Ben sadece dua okuyabildim, buna fırsat bulamadan ölenler oldu.