"Sadece dua okuyabildim buna fırsat bulmadan ölenler oldu"

|
Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen 74 yaşındaki Yıldız Yükselyapar ise depreme evde tek başınayken yakalandığını dile getirdi.
Eskişehir'de tedavi gören depremzedeler o gece yaşadıklarını anlattı.
Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, deprem bölgesinden getirilen yaralıları hastanede ziyaret etti.
Bilge, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 20 depremzededen 7'sinin yoğun bakım ünitesinde, 13'ünün ise servislerde tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
Söz konusu yaralıların, yakınları bu kentte yaşadığı için Eskişehir'e geldiklerini aktaran Bilge, Sağlık Bakanlığınca gönderilecek depremzedeler olması ihtimaline karşı fakülte hastanesi dahil 3 kamu hastanesi olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.
O gece yaşadıklarını anlatan Yükselyapar, şöyle konuştu:
57 yaşındaki Necmettin Şabanoğlu ise Antakya'daki 3 katlı evinin, iş yerlerinin depremde yerle bir olduğunu belirtti.
Adana Şehir Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından yaralı olan kız kardeşiyle Eskişehir'e geldiklerini anlatan Şabanoğlu, "Gerekli müdahaleyi yaptılar, yardımlarda bulundular. Hiçbir eksiğimiz yok. Tedavimize en kısa zamanda başladılar. Başımıza büyük bir felaket geldi. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
Şabanoğlu, evinden çıkmak isterken binanın komple çöktüğü, ayaklarının enkazın altında kaldığı bilgisini verdi.