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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: İdlip'te 9 sivilin öldüğü ve 70 kişinin yaralandığı saldırıları şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "İdlip'te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: İdlipte 9 sivilin öldüğü ve 70 kişinin yaralandığı saldırıları şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlip'te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

İlgili tarafları mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet ediyoruz. Türkiye, bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdürecektir" denildi.

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