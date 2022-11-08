Ağrı'da facia: Otobüsün freni patladı iki kamyona çarptı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yürekleri yakan kaza meydana geldi. 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü, Patnos'tan Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen pancar yüklü iki kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü, otobüs ve iki kamyon alev aldı. 18 kişinin yer aldığı otobüste 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün (dün) maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak Kara yolunda meydana geldi. Bir otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var" ifadesini kullandı.

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PSİKOSOSYAL DESTEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kazada hayatını kaybeden kişilere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerken, Tutak Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlattığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, trafik kazasının ardından bakanlığın psikososyal destek ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu, ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.