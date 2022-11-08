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AĞRI

Ağrı'da facia: Otobüsün freni patladı iki kamyona çarptı

Ağrı Tutak’ta freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritteki, daha önce kaza yapan iki kamyona süratle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve kamyonlar alev alırken, 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Ağrı-Patnos Karayolu trafiğe kapanırken, alev topuna dönen araçlara müdahale edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağrıda facia: Otobüsün freni patladı iki kamyona çarptı
Çarpmanın etkisiyle otobüs ve kamyonlar alev aldı.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yürekleri yakan kaza meydana geldi. 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü, Patnos'tan Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen pancar yüklü iki kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü, otobüs ve iki kamyon alev aldı. 18 kişinin yer aldığı otobüste 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün (dün) maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak Kara yolunda meydana geldi. Bir otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var" ifadesini kullandı.

PSİKOSOSYAL DESTEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kazada hayatını kaybeden kişilere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerken, Tutak Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlattığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, trafik kazasının ardından bakanlığın psikososyal destek ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu, ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bartın'da feci kaza: İkiye bölünen otomobilde 15 yaşındaki sürücü öldü üç kişi yaralandı
FOTOĞRAF 15
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Kaza, gece saatlerinde Bartın Toptancılar Sitesi önünde meydana geldi.
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Ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindeki 74 BB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bartın'da feci kaza: İkiye bölünen otomobilde 15 yaşındaki sürücü öldü üç kişi yaralandı
Bartın'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mustafa Aloğlu yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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