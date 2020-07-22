Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle Ayasofya Camisi'ne gelerek cuma namazı öncesi son hazırlıkları inceledi.
Erbaş 'İnşallah cuma günü her şey hazır olacak' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor. 10 Temmuz'daki Danıştay'ın kararının ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye statüsünü kazan Ayasofya'da 24 Temmuz'da ilk cuma namazı kılınacak.
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Ayasofya Camii’nin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı
Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk Bayrakları asıldı. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların titizlikle devam etiği caminin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı.