Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da 24 Temmuz cuma günü kılınacak olan namaz ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbaş 'İnşallah cuma günü her şey hazır olacak' dedi.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2020, 16:00 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2020, 16:00 DHA