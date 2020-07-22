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POLİTİKA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da 24 Temmuz cuma günü kılınacak olan namaz ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbaş 'İnşallah cuma günü her şey hazır olacak' dedi.

Haber Merkezi DHA
​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle Ayasofya Camisi'ne gelerek cuma namazı öncesi son hazırlıkları inceledi.

Erbaş 'İnşallah cuma günü her şey hazır olacak' dedi.

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