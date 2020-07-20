Tarihi fotoğraf: Türkiye Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazını bekliyor

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İkonalar ışıkla değil perdeyle kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya Camii hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Ayasofya'daki mozaik, fresk ve tasvirlerin kapatılmasıyla ilgili konuşan Kalın, "Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi" ifadelerini kullandı. Açılışa katılacak kişi sayısıyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Kalın, "Şimdi bir rakam vermek istemiyorum, o da değerlendiriliyor. 'Hijyenik şartlara uygun bir şekilde bu nasıl temin edilir?' diye. Orada öncelikle bir kere cuma namazının ve bir büyük mabet olarak Ayasofya Camisi'nin mehabetine uygun, yani o günün şanına, şerefine uygun bir şekilde, vakar ile sakin bir şekilde bu açılışın gerçekleşmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.