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Hayat Tarihi fotoğraf Türkiye Ayasofyada kılınacak ilk Cuma namazını bekliyor
AKTÜEL

Tarihi fotoğraf: Türkiye Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazını bekliyor

Türkiye ve İslam dünyası, Ayasofya’da ilk Cuma namazının kılınacağı 24 Temmuz’u büyük bir heyecan ve coşkuyla beklerken tarihi güne hazırlık da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bir sürpriz yaparak Ayasofya’yı ziyaret edip o anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Önce Ayasofya Camisi’ne giden Erdoğan, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Önce Ayasofya Camisi’ne giden Erdoğan, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri Ersoyile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan Ayasofya'nın dışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
OYNAT 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor. 10 Temmuz'daki Danıştay'ın kararının ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye statüsünü kazan Ayasofya'da 24 Temmuz'da ilk cuma namazı kılınacak.

FOTOĞRAF DA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı. Erdoğan Twitter hesabından da "Ayasofya..." mesajıyla Ayasofya Camisi'nden fotoğraf paylaştı.

TAKSİM CAMİSİ VE AKM'Yİ DE GEZDİ

Ayasofya'nın ardından Taksim Camisi’ne ve AKM’ye geçen Erdoğan inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.
  • Erdoğan daha sonra yapımı devam Taksim Camisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne geldi. Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM'yi gezdi. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Ayasofya, esaret zincirinden kurtulmuştur. Bu zincir sökülüp atılmıştır
OYNAT 01:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Ayasofya, esaret zincirinden kurtulmuştur. Bu zincir sökülüp atılmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılacak olmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, 'Buradan müzeden aslına Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesi bu milletin en doğal en tabii hakkıdır. Zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için, böyle bir kararı da gerek Danıştay 10'uncu dairemiz, gerekse şahsımın onayıyla birlikte yürürlüğe girmiş olması bizim aslında tarihe bir borcumuzdu ve bu borç ifa edildi. Bu, Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir sökülüp atılmıştır.' dedi.
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Erdoğan Ayasofya Camii'nde

​24 Temmuz'daki ilk cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu.
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