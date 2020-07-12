Diyanetten Ayasofya açıklaması: İki imam dört müezzin olacak
Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. O güne kadar kapatılan yapıda hummalı çalışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, "Ayasofya'da iki imam dört müezzin olacak. 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi. Bakan Ersoy ise, "Çalışmalara başladık. Birçok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinden sonra yapının cami olarak açılması için sayılı günler kaldı. İlk namazın 24 Temmuz'da kılınacağı Ayasofya'da hummalı çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o güne kadar kapatılan yapıda incelemelerde bulundu.
Çıkışta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İnşallah 24 Temmuz itibari ile cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konusunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız."
Camide iki imam dört müezzin olacağını belirten Erbaş, "İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar.İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek." ifadelerini kullandı.
İçerideki düzenlemelerle ilgili uzman ekip oluşturulduğunu aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı ekibinden ve tarihçilerden oluşan ekiple durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olan düzenlemelerden. UNESCO’dan da temsilci vardı. İnşallah 24 Temmuz’a Cuma namazına hazır hale getireceğiz” dedi.