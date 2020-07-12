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İSTANBUL

Diyanetten Ayasofya açıklaması: İki imam dört müezzin olacak

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. O güne kadar kapatılan yapıda hummalı çalışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, "Ayasofya'da iki imam dört müezzin olacak. 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi. Bakan Ersoy ise, "Çalışmalara başladık. Birçok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak.
Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinden sonra yapının cami olarak açılması için sayılı günler kaldı. İlk namazın 24 Temmuz'da kılınacağı Ayasofya'da hummalı çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o güne kadar kapatılan yapıda incelemelerde bulundu.

Necip Fazıl'ın sesinden
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Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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"Müezzinler konusunda titiz davranıyoruz"

Çıkışta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İnşallah 24 Temmuz itibari ile cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konusunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız."

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
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Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.

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"Gerekli tedbirleri alacağız"

Camide iki imam dört müezzin olacağını belirten Erbaş, "İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar.İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasında, Fatih Sultan Mehmed'in, Ayasofya'yı camiye çevirmesinin ardından hazırlanan vakfiyesini hatırlattı. Erdoğan, 'Fatih Sultan Mehmet Han 1 Haziran 1453 tarihli vakfiyesinin bir bölümünde, 'Kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir, bir maddesini tedbil eder, onu iptal veya tedile koşarsa... Fasit veya fasık bir tevvile veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse... Aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterir, yardım ederse... Kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkar, camiilikten çıkarır ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler isterse... Yahut onu kendi batıl defterine kaydeder veya yalandan kendi hesabına geçirirse... Huzurunuzda ifade ediyorum ki en büyük haramı işlemiş ve günahı kazanmış olur. Bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allah'ın Peygamber'în, Meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi tüm müslümanların edebiyen laneti onun ve onların üzerine olsun... Azapları hafiflemesin, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah'ın azabı onlarındır. Allah işitendir, bilendir' Bugün alınan karar, aynı zamanda Fatih'in işte bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır' ifadelerini kullandı.

"Uzman ekiple çalışıyoruz"

İçerideki düzenlemelerle ilgili uzman ekip oluşturulduğunu aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı ekibinden ve tarihçilerden oluşan ekiple durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olan düzenlemelerden. UNESCO’dan da temsilci vardı. İnşallah 24 Temmuz’a Cuma namazına hazır hale getireceğiz” dedi.


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